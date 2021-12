Ensino Superior: confira o calendário do ENEM, SiSU, FIES e PROUNI para 2019.1

Com o início do ano novo, crescem a es expectativas dos estudantes que já terminaram o Ensino Médio e estão em busca de uma vaga no Ensino Superior . Além dos processos seletivos das faculdades e universidades, a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que acontece em 18 de janeiro de 2019, é um dos motivos de ansiedade: diversos programas de acesso ao ensino superior adotam a nota como critério de seleção. Saiba mais sobre o exame e confira as datas importantes:

ENEM

A última edição, que aconteceu entre os dias 04 e 11 de novembro, teve cerca de 5,5 milhões de inscritos no ENEM 2018 . Na ocasião, foram 1.374.430 ausentes no primeiro dia (24,9) e 1.610.681 (29,2%) no segundo dia. Todos os estudantes que compareceram aguardam o resultado e terão a opção de participar dos seguintes programas:

Sistema de Seleção Unificada (SiSU), adotado como um dos processos seletivos para ingresso em universidades, faculdades e Institutos Federais públicos e gratuitos do país. Em geral, a grande concorrência requer bom desempenho no exame.

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), adotado por instituições privadas para cursos não-gratuitos. O programa concede empréstimos e é composto pelas modalidades Fies, com juros zero ofertado pelo Governo Federal, e o P-FIES, cujos juros são estabelecidos por agentes financeiros.

Programa Universidade para Todos (PROUNI), adotado por instituições privadas para cursos não-gratuitos. Difere do Fies por conceder bolsa de estudo integral, com 100% de desconto nas mensalidades, e também parcial (50%).

O estudante pode ainda se inscrever em processos seletivos de 37 universidades de Portugal que aceitam a nota do ENEM . Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), mais de 1,2 mil pessoas já foram beneficiadas com o convênio firmado entre os governos brasileiro e português.

SiSU 2019

O SiSU 2019 ofertará 235 mil vagas no primeiro semestre em 129 instituições de ensino brasileiras. A inscrição é gratuita e acontece entre 22 e 25 de janeiro de 2019, exclusivamente na página da seleção. Podem participar estudantes que fizeram o ENEM e tiveram nota maior do que zero na redação. Confira o calendário do SiSU 2019.1:

Inscrição: entre 22 de janeiro e 25 de janeiro

Resultado: 28 de janeiro

Lista de espera: entre 28 de janeiro a 4 de fevereiro

Matrícula: 30 de janeiro a 4 de fevereiro

A edição 2018.1 ofertou em 239.716 vagas no SiSU para 2.117.908 inscritos. Foram registradas 4.122.654 inscrições no total - cada estudante escolheu até duas opções de vagas. Confira o edital do SiSU .

PROUNI

As bolsas de estudo do PROUNI contemplam estudantes com descontos integrais (100% na mensalidade) e parciais (50%). As inscrições acontecem entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro. O estudante contemplado com a bolsa parcial pode também contratar o Fies para pagar o restante da mensalidade. Confira abaixo o calendário do Prouni 2019:

Inscrições: 29 de janeiro de 2019 até 1º de fevereiro

Resultado:

Primeira chamada: 4 de fevereiro

Segunda chamada: 18 de fevereiro

Comprovação de informações

Primeira chamada: de 4 a 12 de fevereiro

Segunda chamada: de 18 a 25 de fevereiro

Lista de espera

Inscrição: 7 e 8 de fevereiro

Resultado: 11 de março

Comprovação de informações: 12 a 13 de março

Confira o edital do PROUNI .

FIES 2019

O financiamento estudantil prevê, aproximadamente, 100 mil vagas e as inscrições para o primeiro semestre acontecem entre 05 e 12 de fevereiro. Para se inscrever no FIES 2019 é necessário ter idade mínima de 450 pontos e nota acima de zero na redação. Não serão aceitas inscrições anteriores a 2010. Os mesmos critérios são fixados para o P-FIES. Confira abaixo o calendário do Fies 2019:

Inscrições: 05 a 12 de fevereiro

Resultados: 18 de fevereiro

Complementação das inscrições: 19 a 25 de fevereiro

Lista de espera: 20 de fevereiro a 31 de março (a modalidade P-FIES não tem lista de espera)

Convocação da lista de espera: Ainda não divulgado

Confira o edital do FIES .

