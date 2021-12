Ensino em tempo integral é alternativa para pais que trabalham fora

Os primeiros meses de vida de uma criança são marcados por muitas mudanças e novos aprendizados. E é justamente nessa época também que os pais vivem o dilema de ter que matricular os filhos em uma creche. O fim da licença maternidade, a necessidade de retomar a rotina e voltar ao trabalho trazem grande angustia para as mães.

Segundo a Sinopse Estatística da Educação Básica de 2016 (a mais recente) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Brasil possui hoje 2.383.500 crianças matriculadas nas unidades particulares de educação infantil espalhadas por todo o país, que engloba creches (para crianças de 0 a 3 anos) e pré-escolas (para 4 e 5 anos).

Os educadores alertam que é muito importante para a criança socializar desde cedo com outras crianças. Além de proporcionar essa interação, os pequenos são estimulados o tempo todo com atividades pedagógicas e lúdicas.

Quem tem filhos pequenos e procura por uma creche em tempo integral enfrenta dificuldade já na pesquisa das instituições de ensino. Via de regra a situação é que a escola ideal não tem mensalidades acessíveis. Como alternativa para conseguir bancar os estudos dos filhos, os pais estão buscando outros meios, como bolsas de estudo. Uma opção é o programa Educa Mais Brasil 2018, que oferece descontos de 50% nas mensalidades da Educação Básica.

“Soube do projeto através de um amigo e o processo para conseguir a bolsa foi muito simples. O único empecilho mesmo era o valor da mensalidade porque eu queria que meu filho estudasse em uma escola próxima à nossa casa, em uma escolinha de bairro e conceituada. Só que as que eu encontrava sempre eram muito caras. Com o benefício da bolsa de 50% meu sonho pôde se tornar realidade”, conta o psicólogo Bruno Cardoso, pai do pequeno Edson de 1 ano e 6 meses.

Assim como Bruno, milhares de pais já foram beneficiados. Com o apoio do Educa Mais o sonho da escola ideal é transformado em matrícula com bolsas de estudo de 50% de desconto. Para ter acesso ao benefício basta clicar aqui , escolher a cidade e o ano escolar pretendido. A inscrição é gratuita!

adblock ativo