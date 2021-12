ENEM PPL 2019: inscrições para pessoas privadas de liberdade estão abertas

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida Socioeducativa ( ENEM PPL ) já estão abertas e seguem até 4 de outubro. Os responsáveis pedagógicos de cada unidade prisional é quem deve realizar a inscrição no sistema do ENEM PPL 2019.

Antes de fazer as inscrições, os órgãos de administração prisional e socioeducativa têm até esta sexta-feira (27) para firmar um termo de compromisso junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), pasta do Ministério da Educação responsável pela elaboração e aplicação da prova.

As provas do ENEM para pessoas privadas de liberdade em 2019 serão aplicadas nos dias 10 e 11 de dezembro. Os candidatos que já concluíram o Ensino Médio, ou concluirão ainda este ano, poderão utilizar as notas para pleitear uma vaga no Ensino Superior por meio do Sistema de Seleção Unificada ( SISU ), por exemplo.

Já os participantes que não estejam cursando ou não concluirão o ensino médio este ano, só poderão utilizar os resultados individuais no exame para autoavaliação de conhecimentos.

Atendimento especializado ENEM PPL

Além do público com baixa visão, a partir desta edição, o exame também atenderá pessoas com cegueira, visão monocular, surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo, discalculia, deficiência física, deficiência auditiva, surdez e deficiência intelectual. O prazo para os participantes que necessitam de um ou mais desses atendimentos é o mesmo de inscrição: 4 de outubro.

*Com informações do INEP

Fonte: E+B Educação | Géssica Santos

