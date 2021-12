Enem 2019: na reta final, saiba o que é aconselhado para se dar bem na prova

Neste domingo (3/11), os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) farão a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas, além da Redação. Eles terão 5h30min para responder as 90 questões. No domingo seguinte, no dia 10, a prova terá 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza, totalizando 5h de prova.

A estudante do Ensino Médio, Camila Amorim, fez a prova do Enem no ano passado, apenas para treinar. Neste ano, ela entrou em um cursinho pré-Enem e, com a nota do exame, pretende ingressar em um curso superior na área da saúde. Faltando menos de uma semana para a primeira parte da prova, Camila está focada em fazer revisões. Sua rotina de estudos começa cedo, desde as 8h. À tarde, ela vai para o cursinho onde fica até a noite. Em casa, ela descansa por cerca de 1h e retoma os estudos. “Estou resolvendo questões e revendo fórmulas. Já fiz várias redações ao longo do ano para aprender a otimizar o tempo”, conta a estudante.

Nessa reta final, muitos estudantes ficam ansiosos e acabam sobrecarregando o cérebro com o ritmo frenético de estudos às vésperas das provas. Por isso, a psicóloga e docente do curso de Psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul, Ksdy Sousa, defende que, antes da prova, o ócio é mais importante do que a revisão e aconselha: “Geralmente, recomenda-se que dois dias antes da prova nada seja feito referente a isso, pois pode gerar mais ansiedade e o cérebro não irá registrar muita coisa. Talvez durante a semana possa ser feito, mas dois ou três dias antes da prova, não”.

Ainda de acordo com a psicóloga, na semana que antecede o Enem é importante que o candidato dê prioridade ao descanso, à ingestão de alimentos leves, dormir bem, ouvir música, assistir filmes e sair com amigos.

Enem 2019

Na edição 2019, algumas mudanças foram implementadas e os estudantes devem ficar atentos. Entre elas estão: a revista dos lanches levados pelos participantes, além da eliminação do candidato caso o aparelho de celular emita qualquer som durante a aplicação da prova, mesmo estando dentro da sacola lacrada – que é entregue antes do candidato entrar nas salas.

O Enem é um dos principais meios de acesso ao ensino superior público, através do Sisu, e nas faculdades particulares, através do Prouni e do Fies. Além disso, instituições portuguesas também utilizam a prova como seleção de brasileiros para cursos de graduação. Ao todo, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 42 instituições de Portugal firmaram parceria.

Datas e horários da prova (horário de Brasília)

3 de Novembro: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a Redação. Duração: 5 horas e 30 minutos

12h – Abertura dos portões

13h – Fechamento dos portões

13h a 13h30 – Procedimentos de segurança na sala de prova

13h30 – Início das provas

19h – Término das provas

10 de Novembro: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Duração: 5 horas.

12h – Abertura dos portões

13h – Fechamento dos portões

13h a 13h30 – Procedimentos de segurança na sala de prova

13h30 – Início das provas

18h30 – Término das provas

