ENEM 2019: faltam dois meses para a prova

Com o tempo passando tão rápido e com a data do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) se aproximando, são necessários alguns cuidados. Entre eles, conferir os documentos válidos para a sua identificação no dia da prova. Por esse motivo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) libera o edital com uma lista de todos os documentos que são aceitos e, também, os que não são aceitos no dia do exame.

Caso os participantes tenham perdido os documentos ou os mesmos foram roubados ou furtados, precisarão apresentar boletim de ocorrência, expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias do primeiro domingo do exame. Já quem apresentar a via original do documento oficial de identificação que inviabilize a sua completa identificação, poderá realizar o ENEM desde que se submeta à coleta de dado biométrico, de informações pessoais e da assinatura em formulário oferecido pelo aplicador. Neste ano, os documentos de identificação permitidos que estiverem vencidos também serão aceitos para a realização do exame.

Documentos válidos no ENEM 2019

Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997;

Certificado de Dispensa de Incorporação;

Certificado de Reservista;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação com fotografia; e

Identidade funcional de acordo com o Decreto 5.703/2006.

Provas

As provas do ENEM 2019 serão realizadas em dois domingos: 3 e 10 de novembro. Os portões do local de prova abrirão ao meio-dia (12h), pelo horário oficial de Brasília, e serão fechados às 13h. Para realizar o exame, leve caneta esferográfica de tinta preta e fabricada com material transparente, única permitida.

*Matéria produzida com informações do MEC

