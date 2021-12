Enem 2019 deverá ter um custo de R$ 105,52 por participante, segundo Inep

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 deverá custar aproximadamente R$ 537,7 milhões, esse montante dividido pelos mais de cinco milhões de inscritos nesta edição, equivale a R$ 105,52 por cada participante. A expectativa é que os gastos fiquem um pouco mais abaixo do que no ano passado que teve um custo de R$ 106,13 por inscrito, segundo o instituto.

Esses valores correspondem a gastos que vão desde a elaboração até a impressão, distribuição e correção da avaliação. Dos R$ 537,7 milhões, segundo a autarquia, R$ 179,7 milhões, o equivalente a cerca de um terço do valor total, vem do pagamento das inscrições, a outra parte é paga pelo governo. Este ano, a taxa de inscrição do Enem foi de R$ 85. Cerca de 2,1 milhões de pessoas pagaram a taxa, os demais atenderam aos critérios de isenção e conseguiram o benefício.

Enem Digital terá início em 2020

Quem se inscrever no Enem 2020 vai poder optar por fazer parte de uma nova promessa da avaliação que deve ter início no próximo ano e será implantada de forma gradativa. Com essa nova modalidade o governo aposta na redução de gastos para produção do exame, como também na redução da utilização do papel. Este será o último ano de aplicação do Enem exclusivamente impresso.

Enem 2019

O Enem 2019 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal. O resultado será divulgado em janeiro de 2020 e, com ele em mãos, é possível pleitear uma vaga no ensino superior. A principal forma é por meio dos programas estudantis do governo federal: Sistema de Seleção Unificada (Sisu); Programa Universidade para Todos (Prouni); Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) além de Universidades Portuguesas.

