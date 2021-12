Enem 2019: confira 13 temas que podem cair na Redação

Fazer uma boa redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é tão importante quanto acertar as questões objetivas da prova, pois caso ela seja zerada o candidato será eliminado. Por isso, é fundamental administrar bem o tempo de produção de texto, adequar à estrutura dissertativa e estar atento aos possíveis assuntos que podem cair como tema.

Para ajudar a nortear quem está se preparando para o Enem 2019, coordenadores e docentes de cursinhos pré-vestibulares e colégios selecionaram 13 temas que são apostas do que pode ser tema da redação neste ano. Confira!

Apostas de tema

1. Meio ambiente: preservação ambiental; exploração de recursos naturais; tragédias ambientais; avanço da pecuária sobre áreas verdes; aquecimento global; queimadas e desmatamentos.

2. Saúde pública: aumento de casos de doenças sexualmente transmissíveis entre jovens; gravidez na adolescência; surto de sarampo e polêmicas sobre vacinas.

3. Segurança pública: porte e posse de armas; crise do sistema penitenciário brasileiro; políticas de segurança pública e violência urbana.

4. Controle parental: exposição de crianças a jogos, filmes e vídeos impróprios e perigo do contato de crianças com a internet.

5. Obesidade no Brasil: crescimento dos índices de obesidade no Brasil; políticas públicas de combate à obesidade e obesidade infantil.

6. Mobilidade urbana: meios de transporte alternativos; estrangulamento das malhas urbanas e problemas no sistema de transporte público.

7. Evasão escolar: abandono da escola durante o ensino fundamental e médio.

8. Analfabetismo: desigualdade social e analfabetismo.

9. Crise hídrica: causas e consequências da crise hídrica no Brasil.

10. Consumo e sustentabilidade: desperdício e consumismo.

11. Bullying nas escolas: agressões e ameaças na escola; violência psicológica e preconceito.

12. Preconceito linguístico: diversidade linguística no Brasil e importância de não inferiorizar determinadas variações do idioma.

13. Esportes como inclusão social: importância do esporte como oportunidade para jovens pobres.

