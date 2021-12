ENEM 2018: veja como solicitar a reaplicação das provas

A reaplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio deve ser solicitada diretamente na página do participante ENEM 2018 . O procedimento é inédito e poderá ser feito em casos específicos, segundo anúncio realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), nesta quinta-feira (27), durante o Encontro Nacional para Alinhamento Operacional do Exame. Nas edições anteriores, o pedido era registrado por meio do Fale Conosco da entidade.

A aplicação regular será feita nos dias 04 e 11 de novembro para 5,5 milhões de inscritos. Quem solicitar a reaplicação, no entanto, deverá realizar os exames nos dias 18 e 19 de dezembro – mesma data reservada às pessoas privadas de liberdade (ENEM PPL). Só será contemplado com o procedimento quem tiver a participação prejudicada por questões de logística ou de infraestrutura. Neste caso, apenas a pontuação da segunda prova será considerada.

Prazo para solicitação

O prazo para solicitar a reaplicação é 16 de novembro, cinco dias úteis após o segundo dia de avaliação regular. De acordo com o edital do ENEM 2018 , o julgamento dos pedidos será feito individualmente pela Comissão de Demandas e “a aprovação ou a reprovação da solicitação será comunicada por e-mail e/ou número de celular (via SMS) cadastrados pelo participante”.

Segurança

Outra novidade do exame é a ampliação do número de detectores de ponto eletrônico. Segundo o INEP, haverá cinco vezes mais equipamentos de detecção em relação ao ENEM 2017, com capacidade de identificar sinais de radiofrequência de Bluetooth, celulares, radiofrequência de WiFi e transmissões ilegais. Segundo o órgão, “o recurso será usado para localizar e identificar, com precisão e sem a necessidade de busca pessoal, os participantes que tentarem usar pontos eletrônicos ou aparelhos de transmissão e que, eventualmente, possam ter burlado a inspeção por meio dos detectores de metal”.

Durante a realização do Exame, haverá detector de metal nos banheiros e corredores, receptor eletrônico e demais mecanismos de segurança: prova personalizada, coleta de dado biométrico, lacre eletrônico nos malotes de prova, entre outros.

Uso da nota do ENEM

A nota do ENEM 2018 pode ser usada para se candidatar às vagas ofertadas para o ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada ( SiSU ), que garante acesso às instituições de Ensino Superior públicas do país; do Programa Universidade para Todos ( PROUNI ), que oferta bolsa de estudo parciais (50%) e integrais (100%) em instituições privadas; e do Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ), modalidade de empréstimo para custeio de cursos não-gratuitos.

