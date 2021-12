ENEM 2018: solicitações de isenção ultrapassam 2,5 milhões

Cerca de 2,575 milhões de pessoas já solicitaram a isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) 2018, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (11) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Desde o último balanço, divulgado em 05 de abril, houve aumento de aproximadamente 150%, momento em que foram registrados 1,020 milhão de pedidos.

Realizador do exame, o INEP anunciou na última sexta-feira (6) a prorrogação do prazo de solicitações, fixado agora em 15 de abril. Os interessados devem acessar a Página do Participante e informar os dados necessários. É importante destacar que ser contemplado com a isenção não garante automaticamente a participação no exame, sendo necessário que o estudante inscreva-se no site do ENEM entre 07 e 08 de maio. Quem não for contemplado, deve pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 82.

Quem tem direito a isenção?

Segundo o Ministério da Educação (MEC), está isento da taxa o participante que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); que curse a última série do ensino médio em 2018 em escola da rede pública declarada ao Censo da Educação Básica ; que tenha cursado todo o ensino médio em escola da rede pública, ou como bolsista integral na rede privada, e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio; que declare estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica mediante critérios pré-estabelecidos pelo MEC ; além de participantes do Encceja 2017 que tenham alcançado a proficiência, garantindo a certificação na área de conhecimento em que foi inscrito.

Calendário do ENEM 2018

Segundo o calendário de isenção do ENEM 2018, até o dia 15 de abril os interessados devem realizar a inscrição. Caso tenha se ausentado nos dois dias de provas do ENEM 2017, será preciso apresentar a justificativa no sistema, no mesmo período, para só então ter direito ao benefício.

Em 23 de abril será divulgado o resultado. Quem não for contemplado com a isenção, pode apresentar recursos de 23 a 29 de abril, mediante o envio de novos documentos comprobatórios.

