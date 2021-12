ENEM 2018: reaplicações do exame seguem nesta quarta-feira

O segundo dia da reaplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) segue nesta quarta-feira (12), quando os estudantes respondem às questões de Matemática e Ciências da Natureza. Estavam habilitados para o exame todos os participantes que sofreram problemas logísticos nos locais de prova, durante os dias 04 e 11 de novembro de 2018.

Nessa terça-feira (11), foi o primeiro dia de reaplicação das avaliações, quando estava prevista a presença de 2,7 mil participantes em 16 municípios. Na ocasião, os estudantes responderam às provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação.

Por que fazer o ENEM?

A aplicação do ENEM aconteceu nos dias 04 e 11 de novembro. O exame é considerado o maior vestibular do Brasil atualmente por abrir portas para a graduação em instituições públicas e privadas de ensino.

Sistema de Seleção Unificada ( SiSU ) – Cerca de 130 instituições públicas de ensino disponibilizam vagas no SiSU 2019.1, que adota a nota do ENEM como critério de seleção. As inscrições devem ser realizadas entre os dias 22 e 25 de janeiro de 2019, mas o quantitativo não foi divulgado. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) do dia 21 de novembro.

Programa Universidade para Todos ( PROUNI ) – As inscrições no PROUNI acontecem entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro, no site do programa, segundo o edital divulgado recentemente. O PROUNI oferta bolsas de estudo parciais (50%) e integrais (100%) e também adota a nota do Enem entre os critérios de seleção, mas exige limite de renda e estudo em escolas da rede pública (ou da rede privada, desde que o candidato tenha sido bolsista integral.

Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ) – O FIES 2019 deve ofertas 100 mil vagas a juros zero por meio do Governo Federal. A informação foi publicada no DOU de 23 de novembro. Os estudantes utilizam a nota do Enem para financiar cursos de graduação não-gratuitos em instituições privadas de ensino.

ENEM PPL

Também nesta terça e quarta-feira, há a aplicação do exame para cerca de 41 mil participantes da modalidade Pessoas Provadas de Liberdade (ENEM PPL). As provas serão realizadas em 1.436 unidades brasileiras.

