ENEM 2018: confira dicas para interpretação de texto

Os marinheiros de primeira viagem e até os veteranos do ENEM já devem estar ligados: interpretação de texto é um das principais características do exame. A prova de Português além de ser extensa, requer do aluno boa bagagem de leitura e poder de análise das questões.

Para isso, até aquele meme ou uma tirinha carregada de humor – e ironia – espalhados pela internet são bons exercícios para ajudar na compreensão textual. Essas formas de linguagem podem não só melhorar, como aguçar a criticidade e o olhar do estudante para as diversas perspectivas de mundo, que influenciam diretamente na hora da prova. Quem nunca passou um tempinho tentando entender os sacarmos da Mafalda mesmo?

Realizado em finais de semanas consecutivos, no próximo domingo (4), cerca de 5,5 milhões de candidatos devem fazer o ENEM em todo o Brasil , começando com os cadernos de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas . Já no dia 11, será a vez das Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Como conhecimento nunca é demais, até o dia da prova os estudantes devem continuar focados nos estudos.

Abaixo confira dicas para se preparar para a prova:

- Nas questões mais interpretativas, é normal achar que há muitas respostas verdadeiras. Se pintou a dúvida, o primeiro passo é identificar a ideia central do texto apresentado, selecionar as palavras-chave e o gênero textual apresentado.

- Achou que a resposta está nas primeiras linhas do texto? Continue a leitura até o fim. Pode haver a possibilidade da questão apresentar uma comparação, expor uma contradição que muda totalmente a resposta.

- Pergunte-se o que o texto acabou de dizer e faça uma breve síntese.

- Treine leitura não-verbal fazendo análise de gráficos e tabelas. Lembrando que a resposta para uma questão de Matemática , por exemplo, não necessariamente dependerá de cálculos, mas sim de interpretação. Durante toda a prova, incluindo o material de apoio da Redação do ENEM, costumam aparecer charges, tirinhas e gráficos – os chamados textos não-verbais.

- A prova de Língua Portuguesa possui textos longos e cansativos. Uma boa ideia é fazer leitura de avaliações anteriores para achar o seu ritmo de respostas.

- Preste atenção nos detalhes: a fonte do texto, ano e local de publicação também podem ser indicativos da resposta correta.

- Que tal analisar a letra de uma música que você gosta bastante? Escute prestando atenção em cada palavra da canção, depois procure a letra completa e leia entendendo as ideias centrais do texto e o que o compositor quis dizer. Depois, faça um breve resumo com as suas palavras. Esse pequeno exercício pode auxiliar nas questões de Literatura .

adblock ativo