ENEM 2018: Bahia tem cerca de 400 mil inscrições confirmadas

Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) 2018 pela região Nordeste somaram 1.811.066 pessoas segundo balanço anunciado nesta terça-feira (29), em coletiva de imprensa realizada pelo Ministério da Educação (MEC), em Brasília (Distrito Federal). Os dados correspondem a 32,8% das 5.513.662 inscrições confirmadas. O número total de inscrições, no entanto, chegou a 6,7 milhões. A Bahia teve 398.490 participantes, o equivalente a 22% do registrado na região Nordeste.

Os participantes confirmados no ENEM 2018 equivalem a 81,3% do total de inscritos. Com a fatia de 59,1%, declararam ser do sexo feminino 3.257.677 pessoas. Já os homens corresponderam a 2.255.985 dos inscritos, o equivalente a 40,9%.

No quesito de cor e/ou raça, os autodeclarados como pardos somaram 2.561.292 (46.45%), seguidos pelos brancos, com 1.981.61 (35.94%); pretos, com 698.692 (12.67%); amarelos, com 123.607 (2.24%) e indígenas, com 34.033 (0.62%). Não quiseram declarar cor e/ou raça 2% dos participantes.

Perfil de candidatos isentos no ENEM 2018

Os dados do MEC indicam ainda que os participantes confirmados que foram beneficiados com a isenção ainda são a maioria: somaram 3.521.181 (63,86%) em contraste com 1.992.481 de participantes pagantes (36,1%). Para o Enem 2018, mais de 3,8 milhões de pessoas fizeram o pedido de isenção. Este ano, houve uma mudança nas regras de isenção e foram contemplados participantes que se encaixavam em um dos seguintes perfis:

Participantes isentos pela Lei 12.799, de 2013, corresponderam a 39,7% e somaram 2.191.713 inscrições. Se enquadravam neste perfil estudantes que cursaram todo o Ensino Médio na rede pública ou que tenham sido bolsistas integrais na rede privada. Além disto, têm renda, por pessoa, igual ou menor que um salário mínimo e meio.

Participantes isentos por serem concluintes corresponderam a 19,2% e somaram 1.059.897 inscritos. Nesta categoria, se encaixaram aqueles que estão cursando a última série do ensino médio, em 2018, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar.

Participantes isentos pelo Decreto 6.135, de 2007, corresponderam a 4,7% e somaram 262.520 inscrições. Se enquadram neste perfil aqueles que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica e tenham renda familiar, por pessoa, de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Participantes isentos pelo Encceja 2017 corresponderam a 0,13% e um total de 7.051 inscritos.

