ENEM 2017: estudantes podem consultar espelhos de correção da redação

O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) disponibilizou na segunda-feira (19) os espelhos de correção da redações escritas por estudantes no ENEM 2017 ( Exame Nacional do Ensino Médio ). O documento pode ser visualizado na Página do Participante, acessado por meio do site do INEP mediante inscrição de CPF e de senha.

Segundo o INEP, órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), não foi atribuída nota zero à redação que feriu princípios dos Direitos Humanos apesar de esta possibilidade constar no edital do ENEM 2017. A não atribuição deve-se à orientação do Supremo Tribunal Federal. Candidatos “treineiros” terão as respectivas notas de redação em, aproximadamente, 60 dias.

Foram considerados como critérios de correção a atenção do candidato às cinco competências listadas na Cartilha do Participante – Redação do Enem 2017 . São elas: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa; compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento; selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação e elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

ENEM 2017

Mais de 7,6 milhões de candidatos se inscreveram no ENEM 2017, de acordo com o INEP. O exame é utilizado como um dos principais critérios de ingresso em cursos de graduação de instituições de ensino superior do Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada ( SISU ), permitindo também acesso a universidades de Portugal .

No entanto, quem não obteve nota suficiente para ser aprovado nos cursos de graduação por meio do SISU pode buscar bolsas de estudo com desconto de até 70% através de programas como o Educa Mais Brasil. Clique aqui e confira as oportunidades.

adblock ativo