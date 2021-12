ENCCEJA 2019: cartão de confirmação será divulgado no dia 12 de agosto

O Cartão de Confirmação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ( ENCCEJA ) 2019 está previsto para ser divulgado na próxima segunda-feira, 12 de agosto, no site da avaliação. Nele, constam informações importantes, como local e horário de prova; atendimento específico/especializado, caso solicitado; nível de certificação; e dados pessoais. As provas do ENCCEJA serão aplicadas no dia 25 de agosto, em 611 municípios brasileiros.

Para quem se destina as provas do ENCCEJA?

Esta avaliação é destinada a brasileiros que não concluíram o Ensino Fundamental ou o Médio em idade adequada. Com os resultados da prova é possível adquirir essa certificação. De forma gratuita e voluntária, podem participar jovens e adultos que moram no Brasil ou no exterior, inclusive pessoas privadas de liberdade. No entanto, é preciso ter, no mínimo, 15 anos para a certificação do Fundamental e 18 anos para o Médio.

O que estudar para as provas do ENCCEJA?

ENCCEJA Ensino Fundamental:

• Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação;

• Matemática;

• Historia e Geografia;

• Ciências Naturais.

ENCCEJA Ensino Médio:

• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação;

• Matemática e suas Tecnologias;

• Ciências Humanas e suas Tecnologias;

• Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

