Enade: maioria dos estudantes se formou através de bolsas ou financiamento

Na última sexta-feira (4), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) apresentou o resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) para os cursos de bacharelado das áreas de Ciências Sociais, Ciências Humanas e os tecnólogos de Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design.

De acordo com os dados apresentados, dos estudantes que chegaram ao último ano da graduação, 48,1% receberam algum tipo de bolsa ou financiamento durante o curso. Outros 15,7% dos concluintes estudam em instituições públicas.

Já entre os concluintes, 30,3% chegaram ao final da graduação porque conseguiram o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) ou uma bolsa do Programa Universidade para Todos (ProUni). Outros 17,8% conseguiram bolsas e financiamento com a própria instituição privada ou por empresas e organizações não governamentais (ONGs). O Censo da Educação Superior também mostra que alunos com bolsa ou financiamento são os que menos abandonam ou desistem de concluir a graduação.

