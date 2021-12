Empresa de telecomunicações investe R$ 50 milhões na expansão de fibra óptica na Bahia

A empresa baiana ITS Telecomunicações vai investir R$ 50 milhões na expansão da rede de fibra óptica para o interior da Bahia, com a proposta de de atingir até 1 terabyte e promover a geração de aproximadamente 400 empregos diretos e indiretos. O anúncio foi feito durante assinatura de protocolo de intenções na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), na terça-feira (18).

O CEO da ITS Telecomunicações, Daniel Landim, destacou que as obras devem começar no prazo de seis meses e a previsão são dois anos para a conclusão do projeto. A intenção, segundo ele, é interiorizar a rede de telecomunicações e chegar a locais que, hoje, têm pouca ou nenhuma infraestrutura. O empresário explica que o novo anel óptico será estendido para regiões Sul e Sudoeste, chegando a cidades como Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista. Atualmente, a estrutura óptica liga as cinco principais cidades da Bahia: Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Alagoinhas e Camaçari.

“Nossa ideia é interiorizar a rede de telecomunicações, cobrindo o máximo que a gente conseguir do Estado. Existem vários municípios com baixa taxa de conectividade. Apesar de não atendermos a pessoas físicas, se oferecermos um serviço melhor para pessoas jurídicas, Estado e provedores de internet, que atendem pessoas físicas, vamos beneficiá-las indiretamente, oferecendo uma qualidade de serviço melhor”, avalia Landim.

O vice-governador e secretário da SDE, João Leão, fala sobre o acesso à internet .“É uma coisa inimaginável viver sem uma comunicação tão rápida quanto a que a internet nos proporciona e, infelizmente, ainda temos algumas regiões que vivem isoladas. Esperamos, com este protocolo, avançar com o acesso à internet e dar uma comunicação de qualidade ao povo de toda a Bahia. O acesso aos meios de comunicação proporcionam conhecimento, desenvolvimento social e ainda estimula o comércio”, disse.

A ITS Telecomunicações vende serviços de transmissão de dados e tem como foco o mercado corporativo, atendendo empresas de pequeno, médio e grande porte. De acordo com dados oficiais, a empresa cobre cerca de 32 cidades, principalmente Salvador e Região Metropolitana.

