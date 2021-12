Emprego: cuidados que devem ser tomados em uma seleção

Por mais que a gente se prepare, a tão temida entrevista de emprego sempre dá aquele friozinho na barriga. Nessas horas, é importante valer-se do marketing pessoal para melhor vender o seu peixe. É na entrevista que os recrutadores conseguem captar informações mais humanizadas dos candidatos, além do indicativo sobre competências e dos motivos que os fazem querer trabalhar na empresa contratante.

Para Henrique Ramos, diretor da área de Carreiras da Talento.RH, conta positivamente para o candidato ter uma boa postura, um sorriso sincero e um aberto de mão confiante. “Treinar o ouvido para entender bem a pergunta que está sendo feita e responder adequadamente pode ser um diferencial. Mesmo que o candidato não conquiste aquela posição, deixará uma marca positiva para futuros processos seletivos”, complementa.

É também no momento da entrevista que o candidato pode demonstrar desenvoltura, segurança e habilidades como a capacidade de argumentação, articulação do pensamento e bom vocabulário, aumentando as chances de conquista a vaga. Falar de forma natural e espontânea passa a ideia de tranquilidade e confiança. “É necessário evitar também a robotização do discurso, mas ter em mente todo seu histórico com datas, motivos de entrada e saída e eventos comportamentais que podem ser apresentados, como exemplo, para cada desafio que atravessou nas empresas por onde passou”, finaliza Ramos.

10 perguntas mais comuns em entrevistas de emprego:

A dica para os inseguros é o treinamento. Antes da entrevista, responda em um papel as possíveis respostas – e outras que considerar importante – e treine em frente a uma espelho como se estivesse falando para o entrevistador. Assim você perceberá trejeitos, vícios na fala ou erros que passam despercebidos no dia a dia. Confira uma pequena lista com os questionamentos que mais costumam aparecer em uma seleção de emprego.

1- Fale um pouco sobre você

2- Como você se vê daqui a 5 anos?

3- Por que está interessado (a) em trabalhar nessa empresa?

4- Por que devemos lhe contratar?

5- Qual a realização na carreira profissional que você mais se orgulha?

6- Cite três defeitos seus

7- E quais são as suas três melhores qualidades?

8- Qual foi sua maior conquista no quesito profissional?

9- O que você fez enquanto estava desempregado (a)?

10- Qual a faixa de salário que você considera justa?

E como responder?

Conheça a empresa: Não esqueça de fazer uma pesquisa sobre a empresa antes de ir para a entrevista. Quais são a missão, visão e os valores? Quanto tempo de mercado e como foi fundada? Dessa forma, o profissional demonstra ser uma pessoa interessada e proativa, tendo separado um período do seu tempo para se dedicar a conhecer a organização. Tente incluir informações sobre a organização em suas respostas, o que torna a conversa mais fluida e espontânea.

Ressalte o que o seu currículo tem de melhor: Entenda os requisitos para a vaga e consiga argumentar, comprovando através do seu currículo, que você é a pessoa ideal para a vaga. Crie uma ligação entre os elementos da sua carreira com o cargo pretendido e com os conhecimentos que você tem – e pode adquirir – na área.

Autenticidade: Tenha autenticidade e se coloque de forma verdadeira para os recrutadores. Não minta sobre realizações que não tenha feito ou conhecimentos que não possua. Reconheça as suas qualidades e aquilo que ainda deve ser melhorado. Não esqueça de deixar claro que apesar de ter dificuldade em uma determinada área, está em busca de melhorias.

Como melhorar a sua capacitação

