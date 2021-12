Educador físico celebra dez anos de formado: “Sem bolsa de estudo nunca conseguiria me formar”

Superação e gratidão são palavras que Jadir Loiola leva consigo para sempre, junto com o sonhado diploma de Educação Física . Filho de uma professora e de um profissional de Logística, ele recorda com alegria da infância. Era um menino feliz, cheio de sonhos e com uma família bem estruturada. Até a separação dos seus pais, quando tudo mudou. “Meu pai saiu de casa e eu, minha mãe e meus dois irmãos ficamos sem renda, muito abalados, mas nos mantemos unidos”, relembra Jadir.

“Minha mãe largou tudo. Deixou o trabalho como professora de Sociologia e foi cuidar da gente, sem a ajuda financeira do meu pai que, na época, ganhava muito bem. Ficamos quase sem nada”, desabafa. Diante da situação, o educador físico e seu irmão mais velho precisaram ser transferidos para um colégio público. “A minha irmã foi a única que se manteve em uma escola particular com a ajuda do padrinho”, conta. Segundo Jadir, a única coisa que não mudou depois da separação, foi a garra da sua mãe e o incentivo dado pela mesma para os estudos e educação dos filhos.

O sonho da graduação estava distante, apesar do incentivo da mãe até que, através de um primo, Jadir conheceu o Educa Mais Brasil, programa de incentivo educacional que oferta bolsas de estudo para várias modalidades de ensino, inclusive para a graduação . “Meu primo viu um anúncio no jornal e, como ele sabia que eu queria muito estudar mas minha família não tinha condições, me falou da oportunidade”.

Jadir não pensou duas vezes. Foi na casa do primo, fez sua inscrição e conquistou uma bolsa de 50%. “Apresentei o valor da mensalidade para minha mãe e depois mostramos para a família. Graças a eles, consegui me formar”. Foi em 2009, depois de muita luta, que Jadir concluiu a graduação. Hoje, uma década depois, colhe os frutos dessa vitória. “Hoje, tenho tudo que sempre quis, apartamento próprio, carro... Mas o mais importante é a família linda que construí ao lado da minha esposa e da minha filha”.

Na bagagem de uma trajetória marcada pela superação e pelo sucesso, o educador físico carrega só gratidão. Ele diz não ter palavras para agradecer à família e ao Educa Mais Brasil. “Minha família me ensinou o que é vencer na vida. Sem eles e a bolsa de estudo nunca conseguiria me formar”, conclui.

