Educação: plataforma disponibiliza conteúdo exclusivo para o ENEM

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2019 ainda não começaram, mas os candidatos já estão na ativa testando seus conhecimentos para alcançar as melhores notas. E como estudo nunca é demais, o Guia ENEM – plataforma criada pelo Educa Mais Brasil – é uma boa opção para quem deseja ficar por dentro de todos os assuntos cobrados na avaliação que possibilita o acesso ao ensino superior do país.

Disponível de forma 100% gratuita, para ter acesso a todos os conteúdos, basta acessar o site do Educa Mais Brasil . Na página do maior programa de incentivo estudantil do país - que há 15 anos disponibiliza bolsas de estudo de até 70% de desconto para educação básica e ensino superior – é só rolar o mouse até o rodapé e clicar em “Guia ENEM”. Os assuntos são segmentados de acordo com a área. Sendo assim, os candidatos encontrarão revisões, apontamentos e sugestões de estudo para as diversas disciplinas como, por exemplo Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Inglês, Geografia, Educação Física, História, Artes, Física e Química.

Com o resultado do ENEM é possível conseguir benefícios estudantis por meio dos programas do governo como o Sistema de Seleção Unificada ( SiSU ) para universidades públicas, Programa Universidade para Todos (PROUNI) e financiamento estudantil através do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que disponibilizam vagas em instituições de Ensino Superior privadas, além do Programa de Financiamento Estudantil (P-FIES).

O ENEM também abre portas para quem deseja estudar no exterior. O governo brasileiro possui parceria com diversas instituições portuguesas e, desde então, mais de mil brasileiros já foram beneficiados. Além disso, algumas faculdades substituem o vestibular pelo exame.

