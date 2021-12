Educação na Copa: técnico da seleção brasileira usa livros para inspirar jogadores

Por meio da leitura, é possível enriquecer o vocabulário, obter conhecimento e aumentar a criatividade. Por isso, é fundamental que esse hábito seja desenvolvido ainda na Educação Básica . No esporte, a leitura ainda tem o papel de desenvolver nos atletas a inspiração, coragem e motivação. Pensando nisso, o técnico Tite, comandante da seleção brasileira de futebol, usa livros para inspirar e melhorar o desempenho dos seus jogadores em campo.

Recentemente, o técnico distribuiu entre o seu time o livro “Liderar com o Coração”, escrito pelo técnico norte-americano de basquete, Mike Krzyzewski – bicampeão com a seleção olímpica de basquete dos Estados Unidos e que há mais de 30 anos comanda a equipe da Universidade Duke, a maior campeã do basquete universitário americano nas últimas décadas.

Segundo a descrição da obra, a ideia principal é extrair o melhor de cada indivíduo em prol do grupo e da condução até a vitória. Tudo isso, reforça uma outra estratégia usada por Tite. O técnico faz rodizio de capitães entre as partidas com o propósito de que todos os atletas se sintam responsáveis pelo sucesso do grupo. O time de livros escalados pelo gaúcho é extenso e inclui autores brasileiros, como Paulo Coelho e Marcelo Rubens Paiva.

Segundo a Coach de liderança e empresas Zaíra Vasconcelos, por meio da leitura, o indivíduo consegue ampliar os seus horizontes. “Se não lemos e se não temos acesso a outras histórias, viramos apenas repetidores de ordem”, alfineta a Vasconcelos. Na sua opinião, os atletas brasileiros possuem bastante talento, mas isso não é o suficiente. “É necessário uma orientação. Somente dessa forma que melhores resultados serão conquistados”, assegurou Zaíra.

A Coach explica ainda que o mesmo trabalho feito por Tite com seus jogadores é feito com os empresários que procuram por um coaching. “Quanto mais conhecimento, maior o desenvolvimento da pessoa. Isso funciona no campo e no mundo dos negócios. As iniciativas do técnico da seleção brasileira promovem recursos para um melhor desenvolvimento dos jogadores dentro de uma partida e também para o desenvolvimento dos mesmo como ser humano”, concluiu.

Veja abaixo alguns livros lidos, citados ou presenteados por Tite:

Liderar com o Coração: Tite presenteou todo os jogadores da seleção com um exemplar

Autor: Mike Krzyzewski

Caminhos e Escolhas – O Equilíbrio para uma vida mais feliz: Fez parte da leitura do treinador quando ele ficou um ano longe do futebol

Autor: Abilio Diniz

Maktub: Tite presenteou o lateral-esquerdo Felipe Luís com um exemplar

Autor: Paulo Coelho

Liderança: Tite presenteou o auxiliar técnico Cléber Xavier

Autor: Alex Ferguson com Michael Moritz

Onze anéis: Fez parte da sua leitura quando ficou afastado do futebol

Autor: Phil Jackson com Hugh Delehanty

Ainda estou aqui: Tite citou o livro durante uma entrevista

Autor: Marcelo Rubens Paiva

Diálogos impossíveis: Fez parte da sua leitura quando ficou afastado do futebol

Autor: Luís Fernando Verissimo

