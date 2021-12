Editais que selecionam ações socioambientais de povos indígenas e quilombolas são lançados

A partir desta quinta-feira (1º), comunidades quilombolas e povos indígenas de todo o Estado já podem inscrever seus projetos socioambientais no Programa Bahia Produtiva. Os dois editais foram lançados nesta terça (27), no auditório da Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA), e cada um investirá R$ 9 milhões para prestar apoio técnico e financeiro a subprojetos voltados para a implantação e gestão de ações de sustentabilidade ambiental, segurança hídrica, alimentar e nutricional das famílias beneficiadas. Os editais estarão disponíveis para consulta no site da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

“É um volume considerável de recursos. Ontem, foram R$ 80 milhões. Hoje, são R$ 18 milhões. Estamos falando de R$ 98 milhões em dois dias em um momento de crise”, declarou o governador Rui Costa, durante o lançamento dos editais, destacando que a Bahia é o Estado que mais investe em Agricultura Familiar, com recursos próprios, em todo o país.

O secretário da SDR, Jerônimo Rodrigues, ressaltou a importância dos editais. “Eles são específicos, não há associações não indígenas e quilombolas concorrendo. E, neste caso, a forma como eles vão cadastrar suas manifestações de interesse é diferenciada. Não precisa elaborar um projeto, eles vão apenas citar o tema que eles querem implantar na comunidade”, explicou.

Seleção

A seleção de subprojetos socioambientais para povos indígenas prevê o financiamento de cerca de 30 iniciativas, com limite máximo de investimento de até R$ 300 mil cada uma. Os recursos serão distribuídos nas quatro regiões do Estado com concentração de povos Indígenas nas regiões Norte, Oeste, Sul e Extremo Sul da Bahia. A seleção de subprojetos socioambientais para comunidades quilombolas também deverá financiar 30 propostas com até R$ 300 mil. Neste edital, o público alvo são as 736 Comunidades Remanescentes de Quilombos da Bahia, cadastrados na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial.

adblock ativo