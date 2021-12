É possível estudar com filmes para o Enem? Confira!

Os estudantes que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) 2018 estão se preparando intensamente para as provas, que acontecerão nos dias 04 e 11 de novembro deste ano. Apesar da quantidade de assuntos para estudar, é importante que os estudantes busquem conteúdos diversificados e variem também as plataformas de estudo. Aproveitando que hoje, 19 de junho, é o Dia do Cinema Brasileiro, uma boa dica é recorrer aos filmes que retratam marcos importantes da história mundial.

Leia mais: Dicas de como estudar para o ENEM

Leia mais: Programa de bolsas de estudo disponibiliza guia completo sobre o ENEM

De acordo com a professora do ensino médio Ana Beatriz Barbosa, um dos pontos fortes da sétima arte é a forma dinâmica de narrar os acontecimentos. “Os filmes têm o poder de trazer uma perspectiva diferente da história, uma vez que podem trazer à tona novos pontos de vista”, pontua. Apesar de trazer contextos históricos capazes de retratar a história da humanidade desde a antiguidade, “é importante que o estudante busque fontes de informação complementares para verificar a veracidade de todos os fatos ilustrados”.

Considerado um exame importante, o ENEM serve para o estudante que deseja ingressar a graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada ( SiSU ), do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e também do Programa Universidade para Todos (ProUni).

Uma dica importante para manter a atenção e conseguir checar os fatos posteriormente é anotar pontos fundamentais para a trama: o ano ou período em que se passa o filme, os acontecimentos (contexto histórico) e os personagens principais. Além destas, vale a pena escolher um local confortável, separar lápis ou canetas além dos cadernos para anotações. E, claro, não esquecer de preparar a pipoca para aproveitar ainda mais o momento. Confira abaixo as sugestões de filmes:

A Lista de Schindler

Direção: Stephen Spielberg

Lançado em 1993, o filme A Lista de Schindler transita entre os gêneros de Biografia, Drama e Histórico. Narra a história de Oskar Schindler durante a vigência do regime nazista, um personagem controverso ligado ao comércio ilegal e ao Partido Nazista, que passou a contratar judeus para trabalhar em seus negócios. Com a intensificação das ações contra os judeus por parte do governo de Hitler, o personagem cria a “lista de Schindler”, investindo tempo e dinheiro para resgatar mais de mil judeus de campos de concentração.

A Queda! As últimas horas de Hitler

Direção: Oliver Hirschbiegel

Lançado em 2005, o filme retrata o momento de desgaste do regime Nazista. Como plano de fundo estão os últimos dias vividos por Adolf Hitler e contados a partir do ponto de vista de Traudl Junge, secretário do ditador.

Adeus Lênin

Direção: Wolfganger Becker

Lançado em 2004, o filme é inspirado nos momentos finais da Guerra Fria no território alemão momentos antes da queda do Muro de Berlim. Christine Keller entra em coma ao se deparar com o seu filho Alexander integrando um protesto contra o regime socialista. Ao acordar, oito meses depois, o filho se empenha para que não descubra os desdobramentos da Guerra Fria com receio de que a saúde de Christine não resista ao impacto causado pelas mudanças.

O que é isso, companheiro?

Direção: Bruno Barreto

O filme foi lançado em 1997 e se passa no Brasil durante o período da Ditadura Militar, que foi instituída entre 1964 até 1985. Criado a partir do livro de Fernando Gabeira, a história tem como ponto de gatilho a idealização e o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, realizado em 1969 pelos integrantes do Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) e da Ação Libertadora Nacional (ALN). O objetivo era propor uma troca: a libertação do embaixador pela libertação de presos políticos da ditadura brasileira. Com o filme, são tocados em temas como o Ato Institucional nº 5 (AI-5), a Anistia e outros temas importantes o contexto histórico do país.

Hotel Ruanda

Direção: Terry George

Lançado em 2005, o filme se passa na Ruanda, país localizado na região dos Grandes Lagos da África centro-oriental, no ano de 1994. O tema principal gira em torno de como a colonização realizada pelos países europeus trouxe como consequência o aprofundamento dos conflitos internos no continente. O principal conflito dá-se, em Ruanda, entre as etnias hutus e tutsis após fim da Guerra Fria e a retirada das tropas da Bélgica do país. O filme é baseado na história real do gerente do Hotel Ruanda, Paul Rusesabagia, e os seus esforços para impedir o genocídio da população.

Olga

Direção: Jayme Monjardim

O filme, lançado em 2004, conta a história da ativista e Olga Benário no início do século XX. Por ser ativista e comunista, Olga é perseguida pela polícia local e refugia-se em Moscou onde passa a ter treinamento militar e recebe a tarefa de acompanhar o retorno ao Brasil do político brasileiro Luís Carlos Prestes. No retorno, planejam a Intentona Comunista contra o governo de Getúlio Vargas e dão início à busca pela sobrevivência no Brasil.

adblock ativo