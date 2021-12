E-commerce cresce 7,5% em 2017; livros não são prioridade

Dados divulgados este mês pela EBIT– empresa que realiza pesquisas online para analisar e entender o perfil e hábitos do consumidor virtual – apontam crescimento de 7,5% no faturamento do e-commerce brasileiro em 2017, movimentando R$ 47 bilhões ante R$ 44,4 bilhões em 2016. A EBIT aponta ainda que entre os 50,3 milhões de pedidos, o investimento em livros, assinaturas e apostilas representa apenas 8,3% do volume total.

Com o percentual, a categoria ocupou a 6ª posição entre as 10 mais requeridas no comércio eletrônico do Brasil, totalizando aproximadamente 4,1 milhões de pedidos em 2017. No ano anterior, a categoria ocupou a 3ª posição entre as 10 principais e concentrou 12,2% do volume de pedidos em 2016, atrás apenas das categorias de “moda e acessórios” (13,6%) e “eletrodomésticos” (13,1%).

Entre as 10 categorias mais compradas por brasileiros em sites internacionais, os livros ocupam a 10ª posição. O consumo também reduziu nos últimos anos: em 2015, a categoria concentrou 18% das compras; em 2016, 13%; e, em 2017, apenas 10%.

Segundo o relatório, além do estímulo à migração dos consumidores do espaço físico para o online, há tendências de investimento em vendas via dispositivos móveis por parte das empresas. Em 2017, os tablets e smartphones representaram 27,3% das plataformas utilizadas para compras contra 23% em 2016. Consequentemente, os computadores representaram 72,3% das plataformas adotadas no e-commerce ante 77% em 2016. A previsão é de crescimento em 2018 podendo alcançar 37% das compras no último trimestre.

Educação à distância

A migração do volume de compras do ambiente físico para o online pode representar uma oportunidade. Dados do Ministério da Educação apontam para um crescimento de 85% nos polos de Educação à Distância. Também de acordo com o MEC, o ensino EAD registrou crescimento de 18,6% nas matrículas em instituições de ensino superior da modalidade.

Bolsas de estudo

