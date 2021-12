Dúvidas de português são esclarecidas gratuitamente por telefone

Com hífen ou sem? Será que essa palavra deve ser acentuada? Essas são dúvidas comuns que surgem na hora de escrever um texto ou redigir uma simples conversa com alguém. Mesmo com o português sendo a nossa língua materna, nem sempre, colocá-la em prática é uma missão simples. Na maioria das vezes, somos cercados por dúvidas sobre inúmeras regras sobre a grafia correta das palavras.

Mesmo sendo o português o quinto idioma mais falado no mundo - mais de 260 milhões de pessoas utilizam o mesmo como língua principal para se comunicar – os tropeços são frequentes. Falar e escrever corretamente é obrigatório para se dar bem em qualquer profissão. Por esse motivo, é preciso dominar a regras do português para ser admitido em um processo seletivo, manter-se empregado e alçar novas posições dentro do mercado de trabalho.

Foi pensando nessas e em outras dificuldades, que o serviço de Telegramática foi criado pela Prefeitura de Curitiba há 33 anos. Iniciado em 1º de fevereiro de 1985, o serviço telefônico é especializado no uso correto da língua falada e escrita e já atendeu mais de 1,5 milhão de consultas. Em média, são 100 ligações por dia, originadas de todos os estados brasileiros e até mesmo de fora do país.

“É tanto descaso com a língua portuguesa que eu me sinto honrada em fazer um trabalho como esse. Eu vejo a Telegramática como uma benção. Primeiro, porque me sinto extremamente feliz em ver que as pessoas ainda se preocupam com isso. Elas realmente se interessam em esclarecer dúvidas e aprender cada vez mais sobre a nossa língua. Segundo, por ser um trabalho gratuito que qualquer pessoa pode ter acesso”, informou Rosana Wippel, consultora da Telegramática.

Durante os 8 anos da consultora em seu ambiente de trabalho, duas histórias foram as mais marcantes. “Uma vez um consulente me ligou apenas para dizer, que quando perguntavam a ele sobre os seus ídolos, ele dizia que eram eu e Terezinha. E uma outra situação bem engraçada, foi quando uma pessoa me ligou sorrindo e disse que tinha uma dúvida natalina. Como se escreve a palavra presépio? O mais interessante é que estávamos no natal”.

Além do serviço de Telegramática oferecido pela prefeitura de Curitiba, outras cidades também oferecem o mesmo serviço, como é a caso do Plantão Gramatical de Fortaleza, que também é mantido pela prefeitura e funciona há 30 anos, e o Disque-Gramática, um projeto de extensão mantido há 22 anos pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Como surgiu o serviço

A Telegramática de Curitiba foi criada em 1º de fevereiro de 1985. A ideia foi inspirada em um programa de Arkansas, nos Estados Unidos, que tinha o mesmo propósito e era chamado de Grammarfone. A capital paranaense foi a segunda no país a implantar o serviço, sendo Fortaleza a pioneira.

As linhas telefônicas foram instaladas em uma sala da galeria Schaffer, sob a coordenação do seu idealizar, o professor Luiz Gonzaga Paul e contribuição de outros professores licenciados em Letras.

Serviço

Além do telefone (41) 3218-2425, as consultas também são feitas através do site. Não há cobrança nenhuma para as respostas serem fornecidas.

O atendimento é feito de segunda à sexta feira das 8h às 12h, e das 13h30 às 17h30.

