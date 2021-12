Dupla é presa suspeita de cometer assaltos no município de Casa Nova

Dois homens foram presos na segunda-feira, 21, por equipes da 25ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), após realizarem supostos assaltos na estrada das Dunas, no município de Casa Nova. Os crimes, de acordo com a unidade, ocorreram no último domingo, 20, e, após diligências, as guarnições conseguiram encontrar a dupla nas proximidades da BR-235.

"Inicialmente nossa equipe do Peto foi informada que dois suspeitos de roubos estavam na localidade. Com essa denúncia a guarnição iniciou as buscas e encontrou os indivíduos com arma e pertences de vítimas", contou o comandante da unidade, capitão Éderson da Silva Cirne.

Foram apreendidas uma pistola calibre 380, dois carregadores, munições, uma motocicleta modelo Yamanha 125, um veículo Gol, placa KKJ-4360, quatro aparelhos celulares e cartões de crédito.

Autuada por roubo qualificado, a dupla foi encaminhada à 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

