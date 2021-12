Dupla é presa após roubar caminhão-tanque e fazer motorista refém

Dois homens foram presos após roubarem um caminhão-tanque carregado de combustível e fazerem o motorista de refém. A investida criminosa foi registrada nesta quinta-feira, 18, na BR 324, trecho do município de Amélia Rodrigues (a 100km de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência iniciou-se quando o proprietário do veículo entrou em contato com a polícia para informar que o caminhão possivelmente estava sendo assaltado na rodovia, pois o sinal de rastreamento do veículo apontava para trajeto diferente do destino final da carga.

O último sinal do equipamento apontava para um local próximo à Vila Bessa, nas imediações do pedágio de Amélia Rodrigues. No galpão havia 4 pessoas, um deles confessou que comprou a carga (20.000 litros de gasolina e 10.000 litros de diesel) de um conhecido, porém não sabia que o produto tinha origem ilícita.

Após investigações, a PRF identificou dois homens, de 38 e 20 anos, que seriam os responsáveis pelo roubo da carga. O motorista também foi localizado.

O motorista informou à polícia que estava ‘tomando’ café em uma lanchonete, às margens da BR 324, e ao se dirigir ao caminhão para prosseguir viagem foi rendido e imobilizado por dois homens que chegaram em um veículo VW/Gol branco. A dupla teria anunciado o assalto, com um dirigindo o caminhão e o outro dirigindo ao carro, onde mantinha o motorista como refém.

Após a retirada do carregamento de combustível que durou cerca de 40 minutos, o caminhão foi abandonado em trecho da BR 101, em Teodoro Sampaio.

A carga, o veículo roubado, a vítima, demais objetos e os suspeitos, foram apresentados a autoridade policial de plantão da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Carga em Rodovias (Decargas), em Feira de Santana.

adblock ativo