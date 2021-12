Dois homens são presos por furto em loja de eletrodomésticos

No início da manhã de terça-feira, 5, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens envolvidos no furto de uma das unidades da loja Guaibim, localizada no município de Amargosa (BA). Eles estavam fugindo com os produtos do crime, em um veículo roubado.

O flagrante foi registrado por volta das 06h40, no KM 607 da BR 324, trecho de Simões Filho (BA). Ao abordarem um Renault/Logan para verificação, os PRFs notaram um nervosismo por parte dos seus ocupantes.

Durante a fiscalização detalhada no interior do carro, a equipe encontrou diversos itens de eletroeletrônicos, como caixas de som e liquidificadores, totalizando 14 unidades. O material não possuía nenhuma nota fiscal e, a dupla acabou confessando o crime.

Eles relataram que arrombaram o estabelecimento com a traseira do veículo que ocupavam e furtaram as mercadorias durante a madrugada. A equipe constatou ainda que o automóvel utilizado no crime também é produto de roubo.

Os dois foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária local, onde responderão por furto qualificado e receptação de veículo. Os itens apreendidos e o veículo recuperado serão restituídos aos seus legítimos proprietários.

