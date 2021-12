Dívidas por operações bancárias cresceram 6,81% entre pessoas físicas

As dívidas firmadas por pessoas físicas com operações bancárias – financiamentos , empréstimos, cheque especial e cartão de crédito – cresceram 6,81% entre 2017 e 2018, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O avanço no segmento só é menor do que a inadimplência decorrente de despesas básicas, como água e luz, que aumentaram 14,88%.

No geral, a inadimplência cresceu 4,41% entre 2017 e 2018 e a estimativa da CNDL e do SPC Brasil é que aproximadamente 62 milhões de pessoas tenham ao menos uma conta atrasada e também o CPF restrito. Ou seja, podem encontrar dificuldade para contratar crédito ou de realizar compras parceladas. Este é o maior índice desde 2012, quando o crescimento alcançou 6,8%.

Graduada em Enfermagem , Renata Gonçalves, 34 anos, é quem mantém o filho Thiago, de 10 anos, e provê despesas básicas com alimentação, saúde, educação e moradia. Para fugir das estatísticas de inadimplentes, Renata, que é divorciada, buscou alternativas para pagar a escola do filho.

“O Educa Mais Brasil apareceu na minha vida no momento certo. Eu pagaria R$970 na mensalidade do meu filho e só estou pagando R$485”, destaca Gonçalves, que contratou a bolsa de estudo do Educa Mais . Para 2019, o programa educacional dispõe de mais de 300 mil oportunidades com até 50% de desconto na mensalidade do estudante.

Código do Consumidor

O Código do Consumidor aponta que não é permitido à escola aplicar sanções aos estudantes por motivo de inadimplência dos pais. Logo, o aluno não pode ser impedido de realizar avaliações previstas ou de assistir às aulas, e os documentos não podem ser retidos na instituição de ensino. Mas, por se tratar de um contrato que não está sendo cumprido por uma das partes, a escola não é obrigada a renovar a matrícula nem oferecer novas condições de pagamento do valor.

