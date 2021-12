Dicas para entrevista de emprego: frases que todo futuro chefe gostaria de ouvir

Mais de 27 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o 2º trimestre de 2018. Esse resultado revela que, além das oportunidades estarem reduzidas, a concorrência está cada vez mais acirrada.

Em um mercado cada vez mais competitivo, é imprescindível a qualificação profissional. Mas, mesmo candidatos bem preparados, costumam ficar apreensivos durantes entrevistas de emprego. Afinal, por trás de cada questionamento, se esconde uma análise criteriosa do que a empresa quer do profissional. Nessa hora decisiva, o currículo pode ser deixado de lado e as respostas serem a peça chave para conquista do novo emprego.

O especialista em carreira Henrique Ramos garante que não existem respostas mágicas, mas aconselha o candidato a emprego a controlar as emoções antes da primeira palavra. “Treinar o ouvido para entender bem a pergunta que está sendo feita e responder adequadamente pode ser um diferencial. Uma boa postura, um sorriso sincero e um aperto de mão podem fazer toda diferença nesse momento”, assegura.

Pensando nisso, confira algumas frases que enchem os olhos dos recrutadores.

“Eu cumpria com todas as minhas obrigações no meu antigo trabalho”

Os gestores estão interessados em contratar profissionais que tenham bons resultados no currículo. Por isso, mencione as experiências de sucesso que teve nas empresas que já trabalhou.

“Sou uma pessoa agradável”

Saber trabalhar em equipe e respeitar os colegas de departamento são características muito valorizadas pelos empregadores.

“Estou muito empolgado para trabalhar aqui”

Dizer que está empolgado para começar na nova função mostra interesse e motivação.

“Estou disposto a ouvir e aprender”

É importante para os chefes que seus funcionários estejam prontos para ouvir feedbacks positivos e, principalmente, negativos em relação ao trabalho.

“Sou uma pessoa versátil”

Candidatos com experiências diversificadas e que não vejam problema em desenvolver projetos diferentes dos de costume ganham pontos no processo de seleção.

“Sou confiável”

Lealdade é uma característica essencial para qualquer empregado. Os gestores precisam ter certeza de que poderão contar com a ajuda e apoio de seus funcionários, nos bons e maus momentos.

“Vou fazer todas as minhas tarefas com excelência”

Os gestores querem pessoas focadas e que realizem suas tarefas dando o seu melhor. Os desafios precisam ser encarados de forma positiva.

“Você não precisa me pedir duas vezes”

É preciso mostrar interesse e atenção durante as entrevistas, para convencer o recrutador de que você é, de fato, uma pessoa atenta.

