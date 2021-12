De diarista a graduada em Gastronomia . Essa é a história de superação de Vitorina dos Santos, de 41 anos. Com o sabor dos seus quitutes e boa dose de dedicação, ela conquistou, não só clientes, como também o seu diploma. “Passei muito tempo pensando que deveria ir em busca de algo melhor”, conta a baiana que é filha de agricultores e a primeira da família a concluir um curso de nível superior.

Vitorina lembra da cerimônia de formatura, realizada no dia 5 de agosto, como um momento mágico. “Estou muito feliz e até agora não consigo acreditar”. Como muitos brasileiros, ela sempre viveu com um orçamento apertado, que nem sempre dava para priorizar a educação. “O valor integral de uma faculdade é muito alto. Graças ao desconto de 50%, consegui realizar meu sonho”, comemora referindo-se à bolsa de estudo concedida pelo Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país.

Mesmo com tantas dificuldades enfrentadas, ela saboreia hoje o gostinho da vitória e já sente os pontos positivos de ter o Ensino Superior no currículo. “Estou terminando um ateliê de culinária em minha casa e estou trabalhando para mim mesma com encomendas”, conta. Otimismo é o tempero que trará sucesso para sua vida profissional após a sonhada formatura. “Eu nunca me senti tão bem. Todo mundo elogia as minhas comidas”, emenda feliz.

A construção do espaço físico do Ateliê de Culinária da Vitória está sendo o primeiro passo. Antenada com o mercado, a técnica em Gastronomia também dedica tempo e energia para a divulgação dos seus quitutes nas redes sociais. Além da página no Facebook, intitulada de Vitória Doces e Salgados, ela mantém um perfil no instagram (@vitoria_cake_designer) onde fomenta encomendas de salgados, pães, bolos artísticos e doces finos. “Apesar de não ser um dinheiro fixo, pude aumentar ainda mais a minha renda mensal depois que iniciei o curso. Todo mundo ama os meus pãezinhos”, revela orgulhosa.

Diarista realiza o sonho da graduação e se forma em Gastronomia

A gastrônoma já realiza entregas maiores para alguns estabelecimentos mas o doce sonho de futuro é investir em novas especializações. “Quero começar com algo pequeno e ir crescendo aos poucos. O meu próximo passo é um curso de confeitaria”, planeja. Para quem ficou com o delicioso gostinho de superação na boca, Vitorina deixa um recado. “O estudo é fundamental na vida da gente. Digo isso para minha filha todo dia”.

