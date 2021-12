Diálogo entre pais e filhos é o melhor caminho na hora de mudar de escola

Quem deve escolher o colégio, pais ou filhos? Nem sempre a conversa flui tranquila quando adultos e jovens tentam decidir isso juntos. As razões para essa mudança podem ser muitas, entre elas, o dinheiro encurtou, o endereço novo é longe demais ou, simplesmente, os pais buscam uma instituição de melhor qualidade para seus filhos. Este motivo é bem comum em período de vestibular.

Na hora de decidir a futura escola do seu filho vale pesar na balança os prós e os contras. Para cada situação devem ser levados em conta inúmeros fatores, que vão desde a história do aluno na instituição, os objetivos dele depois do ensino básico, a adaptação a um método de ensino diferente e até mesmo a rede de relacionamentos construída ao longo do tempo.

O medo e a insegurança toma conta dos jovens quando eles ficam sabendo que terão que mudar de escola. E isso é natural. Foi exatamente o que aconteceu com a estudante Bruna Bittencourt. Quando estava no nono ano, ela descobriu que mudaria de instituição e o primeiro sentimento foi o medo. “Eu tinha receio de não fazer novos amigos, de não conseguir me adaptar”, explica a aluna do Colégio Fortunato .

Segundo Claudia Regina Bittercourt, mãe de Bruna, a conversa foi essencial para que o processo de aceitação ocorresse mais rápido. “Mesmo ela tendo um sentimento grande de dúvida, o processo foi muito tranquilo. Eu fiz questão de conversar com ela antes e explicar que mudanças são necessárias, principalmente para o nosso amadurecimento”, conta Claudia.

Algumas atitudes podem minimizar esses atritos. Uma delas é a família selecionar duas ou três escolas e fazer juntos uma visita ou procurar um colégio com um método de ensino parecido com o antigo. Tudo isso, sem deixar, de investir em uma escola que ofereça uma boa base para o vestibular.

É da natureza do jovem se adaptar aos diferentes ambientes. Porém, o tempo de adaptação varia de uma pessoa para outra. O processo de adaptação não foi problema para Gabrielle Vasconcelos. Segundo sua mãe, Patrícia Vasconcelos, ela se enturmou rapidamente e ainda apresentou melhores resultados de aprendizado no Colégio Novo Educar . “A gente precisou mudar de escola porque a mensalidade estava muito além do que eu poderia pagar. Ela aceitou de primeira e até gostou, porque a escola nova fica bem perto de casa”.

