Dia Mundial do Meio Ambiente: qual profissão seguir para trabalhar na área ambiental?

Nesta terça-feira, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Muitos se perguntam: quem trabalha na área ambiental é formado em que? Geralmente, os profissionais dedicados ao meio ambiente escolhem cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária . Algumas faculdades também oferecem curso de Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente ou Engenharia Sanitária .

Esses profissionais têm uma grande importância em tempos de grandes demandas para soluções de problemas ambientais, como queimadas e desmatamentos cada vez mais frequentes. Assim, as organizações e trabalhos ligados à sustentabilidade estão em alta e a oferta de oportunidades na área para estes profissionais está acima da média.

Segundo dados do Educa Mais Brasil, site de bolsas de estudo , baseado em informações do Site Nacional de Empregos (SINE), a média salarial é de R$3.097,28 e R$ 12,527,49, a depender do cargo exercido. Há também oportunidades de pós-graduação nesta área, a exemplo dos cursos de Gestão Ambiental ou Educação Ambiental e Sustentabilidade.

Mas qual a importância deste profissional atualmente?

O Brasil foi o país que mais perdeu em área verde por ano, em um período de 11 anos, foram 55,3 milhões de hectares desmatados. É possível ter ciência disso pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INEP), que monitora o desmatamento no Brasil.

Por pensar em todos esses desastres e inúmeros outros casos, se faz necessário um profissional, seja para sanar problemas causados pelo desmatamento ou na prevenção dele e outros fatores ligados também ao meio ambiente.

O profissional de Engenharia Ambiental tem como objetivo avaliar os efeitos causados pelos danos causados a natureza. Além do planejamento para amenizar esse impacto, o engenheiro ambiental cuida da conservação da natureza e saúde humana. Esse profissional também é responsável por projetar sistemas de obtenção, tratamento e distribuição de água, pelo controle da poluição do ar e do solo, sistema de tratamento de esgoto ou descarte de resíduos.

O estudante do segundo semestre do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária Otávio Machado conta que escolheu essa área para tentar amenizar os danos já causados à natureza. “Sempre gostei dessa área, só não sabia que ia ser esse curso. É bom lembrar que, mesmo que acabem o desmatamento e os danos que causamos ao meio ambiente, os efeitos ainda são eternos e a natureza sempre responde. É o que acontece com o superaquecimento de alguns lugares e o impacto ao derretimento de geleiras. Tudo que nós consumimos de uma certa forma, gera impacto e causa uma certa poluição a toda atmosfera”, reflete.

O estudante ainda pontua, que este profissional também pode trabalhar em construções, para tentar amenizar os efeitos dela a população vizinha ou até mesmo trabalhar com a engenharia ambiental de uma cidade.

Bolsas de estudo para Engenharia Ambiental e Sanitária

