Dia do Fisioterapeuta é comemorado neste sábado

Através das mãos de um fisioterapeuta, milhares de pessoas conseguem voltar a sonhar, superar barreiras e conquistar nova esperança. Mas, durante muito tempo, esses profissionais viveram cercados por estereótipos. Só hoje, depois de 49 anos de regulamentação profissional, do sancionamento da lei sobre o Dia Nacional do Fisioterapeuta e de muito trabalho árduo, é que esses profissionais passaram a serem mais respeitados. Haja motivo para comemorar.

Foi em janeiro de 2015, que a Lei nº 13.084 foi sancionada e instituiu oficialmente o dia 13 de outubro como Dia Nacional do Fisioterapeuta. Mas a regulamentação dessa ocupação se deu através do Decreto de Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969. Além dessas datas, em 1975, também foi decretada a Lei nº 6316, que define todos os direitos e deveres que os fisioterapeutas possuem em território nacional.

Cabe ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) e ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) de cada região normatizar e supervisionar a atuação dos profissionais. De acordo com o COFFITO, a Lei nº 8.856/94 fixa a jornada de trabalho dos profissionais que atuam nessa área, que ficam sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho.

Para se tornar fisioterapeuta, é necessário fazer uma graduação de duração mínima de 5 anos, que capacita o profissional para promover e recuperar a saúde das pessoas, além de reabilitar e prevenir doenças. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), referente ao Censo de Educação Superior de 2017, mostraram que, no Brasil, existem em média 546 instituições - entre públicas e privadas - que oferecem o curso de Fisioterapia. No ano analisado, essas universidades receberam um total de 164.016 matrículas e registraram 17.116 concluintes.

Antes de começar a sua graduação, Bianca Chaves amava esportes e vivia encantada com o trabalho realizado pelos fisioterapeutas com os atletas. Quando entrou na universidade, Bianca descobriu um outro universo, mas só fez confirmar que aquele seria realmente o seu caminho. “Na faculdade, descobri que o campo da fisioterapia é bem mais amplo, mas tive a certeza de que era essa área que eu queria seguir”, assegurou.

A trajetória de Bianca ao longo destes 13 anos, foi bem diversificada, passando por clínicas e trabalho com ortopedia, até chegar a grandes hospitais, onde trabalha tanto na enfermaria, como na UTI. “O desafio dessa profissão, é conseguir se tornar um profissional completo e capaz de abraçar as oportunidades. Sem dúvidas, amo o que eu faço. Gosto desse contato com as pessoas, de ouvir meus pacientes, entendê-los e poder ajudá-los”, contou a fisioterapeuta.

Seu sonho é se tornar uma Fisioterapeuta?

A fisioterapia popularizou-se com o atendimento de atletas e em tratamento de doenças relacionadas a lesões por esforços repetitivos. Mas a profissão se tornou tão essencial que já não se pode pensar em um setor de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) sem a presença de um fisioterapeuta. Para iniciar nesta carreira, além da grade convencional de graduação, é necessário aprofundar os conhecimentos em cursos de pós-graduação nas áreas específicas em que o profissional pretende desenvolver.

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) reconhece 15 especialidades, entre elas: Fisioterapia em Acupuntura, Fisioterapia Aquática, Fisioterapia Cardiovascular, Fisioterapia Dermatofuncional , Fisioterapia Esportiva , Fisioterapia em Gerontologia, Fisioterapia do Trabalho , Fisioterapia Neurofuncional , Fisioterapia em Oncologia e Fisioterapia Respiratória.

Fazer uma graduação em Fisioterapia nunca foi o sonho de Matheus Alves, de 22 anos. Ele confessa que só se descobriu na área depois que enxergou todas as transformações que ela proporciona na vida das pessoas. Hoje, Matheus se identifica com a Fisioterapia Desportiva, voltada para atletas. “Sem ajuda de um fisioterapeuta, um atleta é um profissional incompleto. Hoje, se um atleta se lesiona, ele tem chances de voltar a campo em muito menos tempo do que no passado. E isso acontece devido os avanços da área”, comemora.

Matheus ainda não terminou a graduação, mas já consegue vislumbrar muitos desafios. “É preciso ter responsabilidade com o próximo ao escolhermos uma área de atuação. O fisioterapeuta não atua apenas no corpo; ele precisa, de certa forma, oferecer uma ajuda psicológica também, pois as pessoas são corpo e alma”, pontuou.

Assim como Bianca e Matheus, o seu sonho também é ser fisioterapeuta? A graduação pode ser possível com o apoio do Educa Mais Brasil. O programa educacional oferta bolsas de estudo de até 70%. Basta acessar o site do Educa Mais Brasil e conferir todas as oportunidades disponíveis na sua região.

Curiosidade: Neste sábado (13), também é comemorado o Dia Nacional do Terapeuta Ocupacional , que é sancionado pela mesma Lei do Dia Nacional da Fisioterapia. Os fisioterapeutas ajudam a prevenir doenças musculares e ósseas com massagens e exercícios localizados. Já o Terapeuta Ocupacional atua indicando atividades intelectuais e físicas que permitem a recuperação de pacientes que sofreram AVC ou que sofreram acidentes.

adblock ativo