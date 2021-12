Dia do contador: saiba a importância deste profissional

Em 22 de setembro foi criado o Curso de Ciências Contábeis . A data passou a homenagear os profissionais que, muitas vezes, facilitam a vida, seja na área jurídica ou pessoal. Sabe aquele “pepino” que você nem imagina como resolver, ainda mais quando se trata de dinheiro e números? Os contadores são profissionais que estão sempre aptos a solucionar.

As possibilidades de áreas de atuação em Ciências Contábeis são amplas. Para quem pensa em investir nesta área, é possível atuar como prestador de serviços de Consultoria, Controladoria, Auditoria, Setor Público, Exportação e Importação, Perícia Contábil e até mesmo professor.

Foi apostando no amplo leque de atuação profissional que o estudante Lucas Santana escolheu o curso de Ciências Contábeis. “Gosto dessa área de cálculo, de organização, tanto pessoal quanto burocrática”, conta o graduando do 4º semestre.

Já atuando no mercado há 18 anos, o contador Luciano Rios teve a mesma identificação com a profissão. “Sempre tive afinidade com números e cálculos”, conta destacando que o grande desafio, atualmente, deste profissional é cumprir todas obrigações legais – que são muitas – assessorando as empresas e cidadãos e de forma correta e precisa. “Ambos, quanto empresa ou cidadão, precisam seguir todas as obrigações. O contador tem que olhar para os dois lados”, afirma.

Atuar com clareza a transparência é fundamental na área. É preciso transformar todos os números em dados, relatórios, que facilitam a gestão das empresas e servem também de prestação de contas para a sociedade. “A linguagem tem que ser adequada e clara, para que todos aqueles termos técnicos sejam compreendidos”. Por lidar com dados estratégicos das organizações, o contador deve seguir atentamente o código de ética da profissão e a constituição. “Além de zelar pelo patrimônio das empresas, o contador tem o papel de orientador, de consultor, de planejador, de traçar objetivos para a empresa de médio a longo prazo”, pontua Luciano.

Bolsas de estudo para Ciências Contábeis

Gosta de cálculos e pretende atuar na área de Contabilidade? Você pode ingressar em um curso de graduação com bolsas de estudo em Ciências Contábeis de até 70% de desconto nas mensalidades. O maior programa de inclusão educacional, o Educa Mais Brasil, está com inscrições abertas. Se você já trabalha na área, pode investir em um curso de especialização pós-graduação em Contabilidade Financeira , Auditória Contábil , Gestão Contábil e Financeira , entre outros. Estudar com desconto é uma excelente oportunidade.

