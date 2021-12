Dia da Literatura Brasileira: quais os livros mais cotados para cair em provas dos vestibulares?

No dia 1º de maio é comemorado o Dia da Literatura Brasileira. A data lembra o aniversário de nascimento de José de Alencar, um dos maiores escritores do Romantismo no Brasil. Em tempos de grande maratona para alcançar boas notas nos vestibulares e também as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), muitos estudantes se deparam com a mesma pergunta: quais livros devo ler para me preparar para o vestibular. Quais obras são obrigatórias a leitura?

Dentre os livros mais cotados, o Educa Mais Brasil buscou por meio de esclarecimentos de professores quais seriam eles e também ouviu depoimentos dos estudantes. Se você está na maratona contra o tempo dos exames, é bom ficar atento as dicas e planejar para não se perder.

Apesar do ENEM não divulgar obrigatoriedade na leitura de certos clássicos da literatura brasileira, diferentemente dos vestibulares tradicionais, é indispensável o estudo para outras provas, além de também agregar mais conhecimento. “Os alunos de hoje tendem a não fazer a leitura, até porque o Enem é uma prova contextualizada, que tende a não dar diretamente as obras que cairão na prova. Porém, o ENEM se tornou um vestibular multidisciplinar, a ideia do exame é para que o aluno compreenda, que ele não somente precisa ler, mas também precisa conhecer as características dos autores e das obras literárias”, esclarece o professor de Literatura do cursinho Pré-Vestibular, Os Aprovados , Antonio Vitor Lopes.

Comprovando a dificuldade dos jovens em cultivar o hábito da leitura, mesmo na reta final de exames tão importantes, a estudante Brenda Freire, de 19 anos, admite recorrer a resumos das obras literárias. “Não tenho o hábito da leitura. Estudo pela manhã no cursinho e, quando o professor cita alguma obra, recorro a tarde a resumo e pesquisas na Internet”, confessa a estudante.

Alguns títulos literários exigidos nos vestibulares merecem destaque, na visão do professor Vitor. Entre eles estão: O Mundo de Sofia, O Príncipe, Vidas Secas, Os Pastores da Noite, Iracema, O Cortiço, Memórias Póstumas de Braz Cuba, Senhora, Dom Casmurro, Ensaio Sobre a Cegueira e A Hora da Estrela. Vitor ainda destaca que a leitura forma cidadãos e também ajuda a desenvolver o censo crítico. E como a cultura do brasileiro não é de ler, os professores e educadores têm o importante papel de incentivar e apresentar os livros como algo agradável e prazeroso. “Procuro dinamizar minha aula sempre. Produzo encenações, canto, danço, para instigar o aluno a se interessar”, conclui.

O Clássico dos vestibulares

Entre os clássicos literários, existe um livro que foi e ainda aparece nas provinhas dos vestibulares, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O romance foi publicado em 1938. O professor esclarece que na obra é possível observar dentro a realidade do sertão brasileiro e um olhar do zoomorfismo (comparação de personagens a animais). Considerada uma das mais bem-sucedidas obras da segunda fase modernista, Vidas Secas retrata uma vida precária e de pobreza de uma família castigada pela seca. A obra é da segunda fase modernista e é considerada como uma das mais bem-sucedidas.

