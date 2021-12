Dia D da vacinação contra a poliomielite e o sarampo acontece neste sábado em toda a Bahia

O dia D de Mobilização Nacional contra o sarampo e a poliomielite acontece neste sábado (18) em toda a Bahia. A campanha segue até 31 de agosto. Crianças com idade entre um ano e menores de cinco anos devem receber as doses, independentemente de sua situação vacinal. Na Bahia, a população alvo a ser vacinada é de 849.361 crianças, tanto para polio quanto sarampo. A meta é vacinar 95% dessa população nos 417 municípios baianos.

“Para garantir a alta cobertura vacinal, haverá articulação com escolas e creches para realizar vacinação programada, além do funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em horários alternativos, bem como a busca ativa, com vacinação em feiras, shoppings, praças e em outros locais de grande circulação”, afirma Fábio Vilas-Boas, secretário da Saúde do Estado.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), a Bahia recebeu do Ministério da Saúde 2,1 milhões doses de vacinas contra a poliomielite e o sarampo.

O último caso de poliomielite na Bahia foi no ano de 1989, no município de Irecê e não há casos de sarampo desde 1999. O último caso importado foi em 2011, de uma criança francesa que esteve em Porto Seguro.

