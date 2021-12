DETRAN realiza mutirões de perícia médica em dez municípios baianos

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA) promove mutirões de perícia médica para pessoas com deficiência física que pretendem obter ou renovar a carteira de habilitação em diversos municípios baianos. Neste sábado (25) e no domingo (26), a junta médica especial do órgão estará em Feira de Santana para realizar 60 atendimentos previamente agendados, na 3ª Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN). Para garantir o procedimento, é preciso apresentar um documento de identificação e exames médicos atualizados. Moradores dos municípios de Amargosa, Cachoeira, Conceição do Coité, Cruz das Almas, Serrinha, Ipirá, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus serão atendidos também.

Para ser enquadrado como condutor especial, o cidadão precisa ter uma redução de mobilidade de moderada a grave que o impeça de conduzir um veículo normal. “É importante ressaltar que a obtenção da carteira para deficiente faz com que ele fique proibido de dirigir qualquer outro veículo, que não aquele adaptado à sua deficiência”, explica o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET) na Bahia, Antônio Meira.

Depois de Feira de Santana, o DETRAN-BA irá fazer o mutirão de perícia médica em Irecê, nos dias 1º e 2 /9, e segue para Vitória da Conquista (15 e 16/9), Barreiras (22 e 23/9), Teixeira de Freitas (29 e 30/09), Itabuna (20 e 21/10), Guanambi (27 e 28/10), Paulo Afonso (10 e 11/11), Jequié (18 e 19/11) e Juazeiro (24 e 25/11).

adblock ativo