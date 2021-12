DETRAN-BA vai usar sistema de reconhecimento facial para emissão da CNH

A implantação do processo de validação da emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que será realizada por meio do sistema de reconhecimento facial do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) – integrado ao Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) – está em fase final. O objetivo da medida é aumentar a segurança no procedimento e evitar fraudes.

As carteiras antigas continuarão valendo. Mas quando a ferramenta tecnológica estiver disponível, o condutor será submetido à coleta de biometria e da foto para obter a CNH, nos casos de renovação, segunda via e mudança de categoria. Para a emissão do documento, a foto precisará ser confirmada pelo reconhecimento facial.

Por causa de ajustes técnicos que permitirão a implantação da medida, o Departamento de Trânsito do Estado da Bahia (DETRAN-BA) poderá ser obrigado, excepcionalmente, a estender o prazo de entrega da habilitação, que é de 10 a 15 dias, em serviços já abertos no órgão. “Com a integração ao sistema do DENATRAN, alguns casos de renovação da CNH podem sofrer atrasos pontuais na entrega, nesse período. Pedimos a compreensão dos motoristas para que possamos, em poucos dias, finalizar esse processo muito importante, que vai reforçar a segurança na validação do documento”, explicou o diretor-geral do órgão estadual, Rodrigo Pimentel.

