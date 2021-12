DETRAN-BA apresenta resultados da operação "Paz no trânsito"

A operação "Paz no trânsito", do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA), realizada com o apoio da Polícia Militar, contabilizou no ano mais de 76 mil abordagens de pessoas e veículos, em blitzes de alcoolemia. Dos quase 30 mil condutores submetidos ao teste do bafômetro, 2,5 mil se recusaram a soprar o aparelho, 292 estavam embriagados e 33 foram encaminhados à delegacia.

Os números da fiscalização do DETRAN-BA foram apresentados na quarta-feira (11), no Centro de Eventos do Hotel Royal Tulip, em Brasília, durante o Fórum Nacional Permanente das Operações Lei Seca. O evento reuniu técnicos dos Detrans de vários pontos do país e especialistas em legislação de trânsito.

"Essa troca de experiências é muito importante para avançarmos ainda mais na aplicação da Lei Seca. As ações na Bahia serão intensificadas no período da Semana Nacional de Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro", declarou o coordenador de Fiscalização do Detran-BA, Márcio Santos.

Simultaneamente, foi realizado no local o Fórum Técnico e Operacional dos Detrans, com a participação do diretor-geral do DETRAN-BA, Rodrigo Pimentel, e dos diretores de Veículos e de Habilitação do órgão, Igor Brandão e Geraldo Mascarenhas, respectivamente. Em pauta, as novas regras do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) para o emplacamento Mercosul e a formação de condutores.

"O fim da obrigatoriedade da placa Mercosul na transferência do veículo, no mesmo município, foi a grande mudança reivindicada pelos proprietários, que teve o apoio do DETRAN da Bahia. Na próxima semana, começa a valer a nova legislação para a formação de motoristas, com destaque para o uso facultativo do simulador, que nós antecipamos em um mês, e a redução da carga horária das aulas práticas", ressaltou Brandão

