Destinos baianos são os mais procurado em feirão de viagens realizado em São Paulo

A Bahia foi o destino mais procurado no Hiper Feirão de Viagens Flytour de Santos (SP), realizado entre os dias entre 31 de agosto e 2 de setembro. O Estado conquistou o primeiro lugar do ranking dos mais vendidos. No total, foram comercializadas 1.953 passagens e 888 hospedagens para destinos baianos. Porto Seguro também manteve a primeira posição como a cidade da Bahia mais procurada, totalizando 869 passagens e 395 hospedagens.

No quesito passagens, o crescimento do município da Costa do Descobrimento foi de 29%, enquanto Salvador (terceira colocada entre as cidades baianas) registrou 10% e Ilhéus (quarta colocada), 38%. Mata de São João, onde está a Praia do Forte, ficou em segundo lugar, com 265 passagens e 121 reservas de hotéis.

Os Estados nordestinos continuam sendo os mais procurados pelos compradores do feirão, com Ceará e Alagoas ocupando, respectivamente, o segundo e o terceiro lugares. No ranking dos 10 Estados mais procurados, seis são da região Nordeste, com a presença também de Pernambuco, em sexto lugar, Rio Grande do Norte, em sétimo, e Paraíba, em nono.

adblock ativo