Destino Bahia é apresentado em feira de negócios turísticos

A Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa) está representando a Bahia na 32ª Feira de Negócios Turísticos da Ugart/Braztoa, que acontece até sábado (3), no Rio Grande do Sul. No seu estande, o órgão estadual baiano de Turismo oferece ao público visitante um espaço de capacitação e de promoção do Destino Bahia e suas 13 Zonas Turísticas, bem como de apoio aos hoteleiros e empresas de turismo da Bahia que pretendem divulgar seus produtos/serviços e realizar negócios durante o evento. Participam da feira cerca de 1.500 pessoas, entre agentes de viagens, operadoras de turismo, jornalistas do setor e formadores de opinião.

