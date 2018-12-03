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Desempenho no ENADE é um dos critérios para a emissão do Selo de Qualidade OAB

Publicado segunda-feira, 03 de dezembro de 2018 às 18:21 h | Atualizado em 21/01/2021, 00:00 | Autor: Da Redação
Entidade emite Selo de Qualidade Ordem dos Advogados do Brasil
Entidade emite Selo de Qualidade Ordem dos Advogados do Brasil -
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A Ordem dos Advogados do Brasil emite o Selo de Qualidade às melhores faculdades de Direito do país, segundo o desempenho no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). De acordo com a entidade, visa “contribuir de maneira incisiva na qualidade do ensino jurídico no país” e “é concedido como orientação para a sociedade e como incentivo de melhoria para outras instituições”.

Critérios

A aquisição do selo está condicionado à participação de, pelo menos, 20 graduandos nas últimas três edições do Exame da OAB, além do ENADE. As respectivas notas possuem peso 4 e 1. Integrante do programa Recomenda OAB, a iniciativa não define um limite de cursos contemplados: basta alcançar mais de sete pontos, em uma escala que varia de 0 a 10 pontos.

Emissão do Selo OAB

A emissão do Selo OAB é realizada a cada três anos, mesmo intervalo de avaliação dos cursos de Direito no ENADE. Consequentemente, as IES serão avaliadas novamente em 2019, quando o resultado da edição deste ano estará disponível. No ENADE 2018, a graduação em Direito registrou o maior número de inscritos: foram 146.057 estudantes de 1.104 cursos do país.

A última emissão do Selo de Qualidade OAB aconteceu em 2016 e foi concedido a 139 cursos: 78 da rede pública de ensino e 61 da rede privada. As instituições não contempladas, não sofrem penalidades. O selo foi entregue pela primeira vez em 2001, quando 52 instituições receberam a certificação.

IES com Selo de Qualidade OAB

Confira a lista de IES com Selo de Qualidade OAB segmentadas por Estado:

ACRE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC

ALAGOAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

AMAPÁ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP

AMAZONAS

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS – UEA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM

BAHIA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB

FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA – FAN

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – UEFS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

FACULDADE BAIANA DE DIREITO E GESTÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA

UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB

CEARÁ

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA

CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS

FACULDADE FARIAS BRITO – FFB

FACULDADE SETE DE SETEMBRO - FA7

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAÚ – UVA

DISTRITO FEDERAL

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UNICEUB

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – UDF

FACULDADE PROCESSUS - PFD - CAMPUS I

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB

ESPÍRITO SANTO

UNIVERSIDADE VILA VELHA – UVV

FACULDADES INTEGRADAS DE VITÓRIA – FDV

FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITO SANTENSES - FAESA I

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES

GOIÁS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG

MARANHÃO

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO – UNDB

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA

MATO GROSSO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – UFMT

MATO GROSSO DO SUL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD – FADIR

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL – UEMS

MINAS GERAIS

CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA 

ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA – ESDHC

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS – PUC-MINAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG - CAMPUS DIREITO

UNIVERSIDADE FUMEC – FUMEC

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UEMG

FACULDADE METODISTA GRANBERY – FMG

FACULDADES INTEGRADAS VIANNA JÚNIOR – FIVJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – UFJF

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS – UNILAVRAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES

FACULDADE DE DIREITO MILTON CAMPOS – FDMC

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS – UNIPAM

FACULDADE PEDRO LEOPOLDO – FPL

FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA – FADIP

ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO DE ESAMC DE UBERLÂNDIA

UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – UFV

PARÁ

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA

PARAÍBA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG

PARANÁ

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ – UNOPAR

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE CASCAVEL – UNIVEL

CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA – UNICURITIBA

CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO DO PARANÁ – FAE

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ – PUCPR

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR

UNIVERSIDADE POSITIVO – UP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG

PERNAMBUCO

FACULDADE DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ – FADIC

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO – UNICAP

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE

PIAUÍ

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI

INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS PROFESSOR CAMILLO FILHO

RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - UNESA

ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO – FGV

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS IBMEC - IBMEC - RIO DE JANEIRO

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

RIO GRANDE DO NORTE

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN

RIO GRANDE DO SUL

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA – URCAMP

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – UFPEL

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP/FMP

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG

FACULDADE DOM ALBERTO – FDA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM

RONDÔNIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

SANTA CATARINA

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU – FURB

COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CESUSC

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE – UNIVILLE

CENTRO UNIVERSITÁRIO BARRIGA VERDE – UNIBAVE

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – UNISUL

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – UNOESC

SÃO PAULO

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS – FACAMP

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS - PUC-CAMPINAS

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE – MACKENZIE

FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA – FDF

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO – UNESP

CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE FIAETPP

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNISEB

UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO – UNAERP

ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO DE SANTOS - ESAMCS

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS – UNISANTOS

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – FDSBC

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO - DIREITO GV

FACULDADE DE DIREITO PROFESSOR DAMÁSIO DE JESUS – FDDJ

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA – PUC

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE – MACKENZIE

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU – USJT – UNIDADE BUTANTÃ

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU – USJT – UNIDADE MOOCA

SERGIPE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS

TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - UFTO

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