De volta aos estudos? Confira as melhores dicas para não perder a motivação

Voltar a estudar é uma vitória para milhares de jovens e adultos que, por diferentes motivos, deram uma pausa nos estudos. Esse é um momento marcante, pois representa uma reviravolta na vida pessoal e profissional. A qualificação é fundamental para quem deseja se destacar no mercado de trabalho, por isso se você está de volta aos estudos, é importante colocar em prática algumas dicas. Confira:

Faça um planejamento de estudo

É comum para quem ficou longe dos livros depois de muito tempo parado ter que conciliar trabalho, estudo e a vida familiar. Planejamento é uma ferramenta fundamental para incluir os estudos de novo em sua rotina. Através dele você consegue reservar períodos para se dedicar aos assuntos abordados nas aulas, evitando que os conteúdos se acumulem.

Busque outras fontes de conhecimento

Nem sempre a sala de aula é suficiente para garantir o aprendizado. Hoje, é possível contar com outras fontes de conhecimentos, como os materiais didáticos online, jogos que auxiliam nos estudos, videoaulas, cursos gratuitos , entre outros. Além disso, não esqueça que você sempre pode contar com o auxílio dos professores e colegas de classe para debater temas e sanar as suas dúvidas.

Foco é essencial

Obstáculos serão comuns, por isso tenha foco e imagine os resultados a serem alcançados com a sua dedicação. Não pense nas dificuldades ao longo do caminho, mas foque em como a sua qualificação poderá agregar ao seu currículo . Além dos ganhos profissionais, retomar os estudos também é importante para a vida pessoal. A autoestima agradece.

Cuide das suas finanças

A questão financeira é um dos principais problemas apontados pelos estudantes para terminar os estudos. As bolsas de estudo são uma alternativa para não desestruturar as finanças. O Educa Mais Brasil é o maior programa de inclusão educacional do país e está com inscrições abertas. Através do programa é possível ter acesso a bolsas de estudo para diferentes modalidades de ensino (graduação, EJA, pós-graduação, cursos de idiomas etc). Faça a sua inscrição aqui para conseguir até 70% de desconto nas mensalidades do seu curso.

adblock ativo