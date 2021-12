De olho no futuro, estudantes fazem planos com resultado do Encceja 2018

Acabou o tempo de espera pelo resultado do ENCCEJA 2018 – o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Os participantes do Ensino Médio já podem consultar o desempenho individual na Página do Participante, cujo acesso é feito com o número do CPF e a senha. Com as notas obtidas, é possível solicitar a certificação do respectivo nível educacional ou a proficiência em diversas áreas do conhecimento.

A edição deste ano teve 1.695.607 de inscritos e, do total, 578.865 pessoas efetivamente realizaram o exame. “Tive que fazer o ENCCEJA para não perder as oportunidades profissionais. Participei esse ano por incentivo da minha mãe, que sempre profetizou que com 18 anos eu entraria na faculdade. E nós conseguimos”, comemora o estudante Ivan Sebastian Batista, que completou a maioridade em julho deste ano.

Hoje, no primeiro semestre a graduação, Ivan conta que a faculdade estipulou um prazo de 90 dias para a entrega do certificado. “Estou fazendo Administração porque pretendo ser um grande empresário e atuar, inclusive, no exterior”, planeja. Por já estar matriculado, inclusive como bolsista do Ensino Superior, a expectativa pelo resultado é grande: não apenas pelas determinações da instituição, mas principalmente porque, para ele, o futuro tem pressa de chegar.

Trajetória

Embora possa parecer, a trajetória entre o Ensino Fundamental e a faculdade não foi tão fácil. A família passou por problemas particulares nos últimos meses, o que fez com que Ivan atrasasse os estudos. “Precisamos mudar de residência e também passamos por dificuldades financeiras, o que ocasionou atraso dos meus estudos”, sinaliza.

Em 2016, o estudante se inscreveu no Educa Mais Brasil e conseguiu uma bolsa de estudo na modalidade Educação de Jovens e Adultos ( EJA ) e cursou o ensino fundamental. Este ano, ingressou no nível médio e foi em busca da certificação. Além do ENCCEJA, Ivan também realizou o exame supletivo especial da Secretaria de Educação de Sergipe, em 09 de outubro, para utilizar juntamente com o resultado.

Resultado do ENCCEJA 2018

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), 36% dos participantes alcançaram a certificação completa nas quatro áreas do conhecimento. No desempenho por área do conhecimento, no Ensino Médio, 91% obtiveram a nota mínima em Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 81,1 % em Ciências Humanas e suas Tecnologias; 67,3% em Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação; e 59,6 % em Matemática e suas Tecnologias.

Quem alcançou a pontuação deve ir às Secretarias Estaduais de Educação e aos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, que escolheram durante a inscrição, para solicitar a certificação.

ENCCEJA do Ensino Fundamental

O resultado do ENCCEJA do Ensino Fundamental deve estar disponível a partir de 10 de dezembro, conforme sinaliza o INEP.

