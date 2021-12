Cursos online gratuitos de formação continuada para profissionais de educação

A formação continuada para profissionais de Educação tem como objetivo a atualização dos conhecimentos para garantir um ensino de qualidade e em conformidade com as novas práticas pedagógicas. Um dos métodos para incrementar a formação ao longo do tempo é através dos cursos on-line gratuitos.

O Portal Polo é um ambiente virtual de iniciativa do Itaú Social. Ciente da importância da formação continuada para professores , a plataforma oferece cursos em parceria com outras instituições de ensino com o intuito de fomentar o aprendizado constante dos profissionais de Educação. Os cursos estão distribuídos em quatro percursos formativos: Gestão Pedagógica; Gestão Operacional; Monitoramento e Avaliação; e Leitura, Escrita e Matemática. O profissional pode optar entre realizar as formações separadamente ou seguir as trilhas propostas.

Cursos on-line gratuitos de formação continuada

Os cursos on-line gratuitos com certificado oferecidos pelo Polo têm duração média de 8 a 24 horas, a depender da formação escolhida. Cada percurso formativo organizado pela plataforma tem um objetivo específico e reúne conteúdos em torno de uma temática comum. Confira abaixo algumas opções disponíveis:

Percurso Gestão Operacional

- Captação externa de recursos

- Desenvolvimento organizacional

- Comunicação de causas na prática

Percurso Gestão Pedagógica

- Projeto político-pedagógico para organizações da sociedade civil

- BNCC do currículo à sala de aula

- Liderança e gestão participativa na escola

Percurso Leitura, Escrita e Matemática

- Leitura para bebês

- Letramento matemático na educação infantil

- Infâncias e leitura

Fonte: E+B Educação | Gabriele Silva

adblock ativo