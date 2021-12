Cursos de informática gratuitos podem ser feitos online

Hoje em dia, é necessário dominar as ferramentas básicas da informática. É uma das exigências na maioria das atividades profissionais que precisam lidar diretamente com o computador. A internet é uma das ferramentas mais usadas para obter informação, por isso, é importante buscar especializações, mesmo aqueles que não atuam diretamente no campo da Tecnologia da Informação.

Com a educação a distância, hoje os estudantes têm mais facilidade para se especializar e adquirir conhecimentos através da internet. Já é possível encontrar cursos de informática online gratuitos, disponibilizados por diversas plataformas.

Curso de informática online gratuitos com certificado | Fundação Bradesco

Se você procurar por cursos que oferecem certificação gratuita, a Escola Virtual da Fundação Bradesco é uma das plataformas de cursos gratuitos mais conhecidas do país. São cursos do tipo livre, que não precisam de credenciamento e reconhecimento e estão divididos em diversas categorias. Listamos abaixo algumas delas:

- Office 2007

- Office 2010

- Office 2013

- Sistemas Operacionais

- Banco de Dados

- Desenvolvimento de Sistemas

- Desenvolvimento Mobile

- Desenvolvimento Web

- Governança de TI

- Informática Básica

- Infraestrutura de TI

- Navegadores

Em cada modalidade são disponibilizados cursos em diferentes áreas. Após a conclusão da carga horária e realização de uma avaliação do conhecimento, o estudante tem acesso ao certificado digital. Esse certificado pode ser apresentado como comprovação de atividades complementares e qualificação profissional para o mercado de trabalho. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da Escola Virtual .

Além de cursos na área de informática, a plataforma oferece cursos em outras áreas de conhecimento que podem contribuir para a sua formação e currículo. Atualmente está cada vez mais fácil encontrar sites que ofertam cursos gratuitos com formação em diversos campos.

