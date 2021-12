Cursos de artes são opções para quem deseja fugir da rotina

Todo início de semana, muitas pessoas reclamam de voltar ao trabalho. No entanto, existem profissionais que conseguem unir responsabilidade e diversão nesse momento e desempenham funções que facilmente causariam inveja a muita gente. As profissões ligadas à arte atraem estudantes que desejam fugir da rotina, do cotidiano de um escritório e do óbvio.

Quem escolhe fazer as graduações dessa área prioriza o prazer pela profissão acima da questão financeira, são sonhadores e detalhistas. Características como aptidão, criatividade e sensibilidade também são primordiais. Quem opta por seguir na área da Dança, Música ou Teatro precisa ter talento e técnica, além de dominar conceitos teóricos e ter um olhar crítico.

Desde criança, Letícia Le Carre, 22 anos, tinha o desejo de fazer um curso de Teatro ou Artes Cênicas. “Sempre fui uma criança muito expressiva. Fazia teatrinho para minha família e gostava daquilo”. Aos 15 anos, sua mãe a matriculou em um curso de Teatro e, durante dois anos, as aulas eram a parte mais prazerosa da sua rotina. “Aquela experiência foi gratificante, além de ter sido o momento em que confirmei que essa seria a área que seguiria na minha vida”.

Hoje, Letícia faz Bacharelado Interdisciplinar em Artes e não se arrepende. “O curso é ótimo! Eu tenho a possibilidade de pegar várias matérias voltadas para arte e estar em contato com muitas pessoas”. A estudante também explicou que o seu curso é tem forte caráter interdisciplinar. Ao mesmo tempo em que ela pode cursar uma matéria de Dança, pode ter acesso também a aulas de Gastronomia.

Segundo Letícia, trabalhar com arte é algo muito especial. “A arte nos faz questionar o mundo. A partir dela, podemos representar o que nós pensamos, o que está acontecendo e sobre o que a gente quer que mude. A arte é uma forma infinita de representação e criação e podemos fazer isso pintando, atuando, dançando ou cantando. Sou muito feliz na área que escolhi seguir”, concluiu.

Até para quem não deseja seguir realmente nessas profissões fazer uma aula de dança ou de algum instrumento tem uma série de pontos positivos. A estudante de Direito , Maria Luiza Oliveira, 23 anos, fez aula de música quando estava no Ensino Médio. “Eu sempre gostei de música, é algo muito prazeroso. As aulas estimularam um lado meu que não conhecia. Me tornei uma pessoa mais criativa e determinada e isso eu levo para minha vida. A música realmente me tornou uma pessoa melhor”.

Conheça os cursos ideais para pessoas amantes da arte:

Artes Cênicas

O profissional utiliza os movimentos corporais e a voz para representar personagens e transmitir ao público histórias, ideias, sentimentos e emoções. Como ator, pode trabalhar em filmes, peças teatrais, telenovelas e comerciais para a TV. Também é possível se dedicar à criação de cenários, vestuário, iluminação e produção de peças.

Artes Plásticas

É a criação de obras, como desenhos, pinturas, gravuras, esculturas e colagens, utilizando elementos visuais e táteis para representar o mundo real ou imaginário.

Música

O bacharel pode compor, reger e interpretar obras eruditas e populares. Como compositor, cria peças e anota-as em partituras para ser executadas por instrumentistas e cantores. Como arranjador, faz versões de uma peça musical. Como maestro, dirige orquestras, bandas, conjuntos instrumentais e vocais. Já como intérprete, pode se especializar na execução de determinado instrumento ou dedicar-se ao canto.

Dança

O profissional monta e dirige espetáculos musicais para teatro, cinema ou TV. Atua como bailarino, fazendo parte de um grupo, e também pode lecionar em escolas, faculdades, universidades e cursos livres.

Moda

O profissional de moda desenha roupas e produtos, como joias, acessórios e calçados, define estilos e modelagens. Analisa tendências de comportamento para desenvolver coleções adaptadas ao gosto do público-alvo e promove a comercialização dos artigos. Pode, ainda, prestar assessoria de moda para pessoas ou para grandes lojas.

