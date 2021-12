Curso pré-vestibular gratuito: 800 vagas são disponibilizadas em Salvador

O curso pré-vestibular gratuito é uma oportunidade para os jovens interessados em ingressar no ensino superior se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e demais vestibulares. São 800 vagas oferecidas pela Prefeitura de Salvador aos estudantes de escolas públicas da cidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site ENEM Salvador .

Para confirmar a inscrição é necessário anexar documentos de identificação e comprovação de situação social e de escolaridade. A lista de documentos está disponível no edital do projeto . Intitulado programa Ingressar, o curso é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Política para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e é destinado a:

- Jovens entre 16 e 29 anos de idade que atendam as condições a seguir:

- Matriculados no 3º ano do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino ou bolsistas integrais em escolas particulares no Ensino Médio, ou;

- Matriculados no EJA ( Educação de Jovens e Adultos ) equivalente ao 3º ano do Ensino Médio, ou;

- Egressos do 3º ano do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino ou bolsistas integrais em escolas particulares no Ensino Médio, ou;

- Egressos do EJA (Educação de Jovens e Adultos) em nível de Ensino Médio, e;

- Sejam residentes de Salvador/BA.

Conforme estabelecido por lei, o programa destinará 5% das vagas para pessoas com deficiência, 30% para os que se autodeclaram negros e 5% para participantes de programas sociais da Fundação Cidade-Mãe (FCM) ou egressos do sistema socioeducativo.

