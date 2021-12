Curso gratuito capacita profissionais para o ensino da Educação Física a pessoas com deficiência

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 45 milhões de brasileiros são acometidos por algum tipo de deficiência, o que chama a atenção para a necessidade de criar iniciativas que garantam acessibilidade para essas pessoas, especialmente no universo da educação. Considerando o dado, o curso gratuito “Movimento Paralímpico: fundamentos básicos do esporte” visa capacitar coordenadores pedagógicos, professores e educadores para ensinar Educação Física a pessoas com deficiência.

No curso gratuito, o esporte é considerado um fator significante de inclusão. Idealizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e o Impulsiona, a formação está com inscrições abertas na respectiva página eletrônica. São cinco turmas disponibilizadas na modalidade Educação a Distância (EAD), que conta com o suporte da plataforma do Ministério da Educação (MEC), o AVAMEC.

O início das aulas é imediato. São 40 horas de carga horária, segmentadas em quatro módulos. Os alunos devem concluir a formação em até 60 dias para terem direito a certificado assinado pelo Impulsiona, CPB e o MEC.

Sobre o curso de Educação Física

Ao longo do curso de Educação Física , os profissionais conhecerão a história dos esportes paralímpicos e as principais regras de cada modalidade, além de entrevistas com atletas brasileiros. O educador também terá acesso a sugestões de atividades práticas para as suas aulas.

De acordo com o Impulsiona, a iniciativa foi lançada a partir da percepção da “necessidade de ampliar e fortalecer a educação esportiva, entendendo o esporte, acima de tudo, como um instrumento pedagógico capaz de agregar valor à educação, ao desenvolvimento das competências socioemocionais e à formação pessoal para a cidadania”.

