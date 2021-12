Curso de Simulação em Saúde é ofertado para profissionais do SUS e de IFES

Estão abertas, até o dia 02 de agosto, as inscrições para o curso "Capacitação de multiplicadores em simulação em Saúde", promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). São 431 vagas ofertadas em hospitais universitários do Distrito Federal e de 15 Estados brasileiros (confira abaixo), em um total de 17 polos. As inscrições devem ser realizadas nas gerências de Ensino e Pesquisa de cada hospital participante, de acordo com os seguintes requisitos:

- Ser docente de graduação em Medicina ou em outra área de Saúde, cujas atividades devem envolver atividades práticas na graduação ou residência no hospital universitário;

- Ser preceptor não docente: ser trabalhador de nível superior, trabalhador do HUF, da IFES e/ou das unidades de saúde na rede SUS, com graduação na área da saúde;

- Ser gestor ou outro profissional

De acordo com o edital, o objetivo do curso é desenvolver a capacitação de multiplicadores nas áreas de disciplinas práticas da graduação e residência (docentes, preceptores não docentes e gestores). Para isso, serão 180 horas de formação semipresencial. Serão utilizados o Ambiente Virtual de Aprendizagem da Escola EBSERH Educação Corporativa (3EC) e os Centros de Simulação Clínica dos hospitais universitários ou institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Processo seletivo

O processo seletivo será realizado de forma simplificada, em três fases: apresentação dos documentos necessários, análise curricular e análise da carta de intensão. Todas as etapas serão avaliadas pelas gerências de ensino e pesquisa do hospital universitário em que o curso acontecerá. A previsão é que as aulas aconteçam entre agosto de 2019 e março de 2020. A carga horária prevê o estudo de seis módulos: metodologias e avaliação do processo de ensino e aprendizagem; área de atuação; e gestão de Centro de Simulação Clínica, entre outros.

Hospitais participantes

Hospital das Clínicas ( UFMG ) - 25 vagas

Hospital das Clínicas (UFTM) - 25 vagas

Hospital Universitário Antônio Pedro (UFF) – 13 vagas

Hospital Universitário Gafrée e Guinle (Unirio) – 12 vagas

Hospital Universitário ( UFSCAR ) - 25 vagas

Hospital Universitário de Brasília (UnB) - 25 vagas

Hospital das Clínicas (UFG) – 25 vagas

Hospital Universitário Júlio Müller (UFMT) – 25 vagas

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian ( UFMS ) – 25 vagas

Hospital Universitário Getúlio Vargas (UFAM) – 25 vagas

Hospital Universitário Walter Cantídio (UFC) - 25 vagas

Hospital Universitário Onofre Lopes (UFRN) – 19 vagas

Hospital Universitário Ana Bezerra (UFRN) – 6 vagas

Maternidade Escola Januário Cicco (UFRN) – 6 vagas

Hospital das Clínicas ( UFPE ) – 25 vagas

Hospital Universitário (UFS) – 13 vagas

Hospital Universitário de Lagarto (UFS) – 12 vagas

Hospital Universitário (UFPI) – 25 vagas

Hospital Universitário (UFAL) – 25 vagas

Hospital das Clínicas (UFPR) – 25 vagas

Hospital Universitário (FURG) – 19 vagas

Hospital Escola (UFPEL) – 6 vagas

adblock ativo